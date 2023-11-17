寨卡病毒｜印度返港婦確診　外遊曾被蚊咬　為早前個案同行者

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布新增多一宗外地傳入寨卡病毒感染個案，涉及60歲女病人，她本月12日從印度返港，為早前公布個案的同行人士，她的家居接觸者至今沒有出現病徵。



圖中的埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

衞生防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的60歲女病人，她自11月12日起出現皮膚出疹及關節痛，同日到明愛醫院急症室求診，並於翌日（13日）因徵狀惡化再次到明愛醫院急症室求醫，同日入院接受治療。

中心稱，她的情況一直穩定，病人的臨床樣本經化驗後，證實對寨卡病毒呈陽性反應。她的家居接觸者至今沒有出現病徵。流行病學調查顯示，該病人為早前公布的輸入個案的其中一名同行人士，同樣於10月30日到印度及於11月12日返港。她表示外遊期間曾被蚊叮，當地曾出現寨卡病毒傳播。

衞生署已通知食物環境衞生署進行病媒監測和滅蚊，並會將個案通報世衞、國家、廣東及澳門衞生當局。根據世衞的資料，西太平洋和東南亞有多個國家或地區曾出現或正出現寨卡病毒傳播，市民外遊時應加強防範。醫生應提高警覺，留意病人是否有相關病徵和外遊紀錄。

病人現在明愛醫院治療。（黃學潤攝）

中心發言人表示，寨卡病毒感染是一種由寨卡病毒引起的蚊傳疾病，主要透過受到感染的伊蚊叮咬而傳染給人類，本港現時沒有發現主要傳播寨卡病毒的埃及伊蚊，大部分寨卡病毒感染並沒有病徵。如有病徵，病人通常出現皮疹、發燒、結膜炎、肌肉和關節疼痛、疲累和頭痛。

懷孕期間感染寨卡病毒是造成初生嬰兒出現小頭症和其他先天性缺陷的原因之一，同時也可引起併發症，如胎兒流產、死產和早產。