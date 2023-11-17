床蝨｜防治蟲鼠督導委員會商討防蝨對策　環態局轉達卓永興關注

床蝨危機在國際蔓延，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（17日）召開會議，討論預防海外蝨患輸入的應對措施及防蚊工作，也因應今年首宗外地傳入寨卡病毒感染個案的跟進工作。環境及生態局副局長兼委員會主席黃淑嫻在會上，向各部門轉達政務司副司長卓永興就海外蝨患問題的關注。



政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（17日）舉行會議，會議由環境及生態局副局長兼委員會主席黃淑嫻（中）主持，討論預防海外蝨患輸入的應對措施、來年防治蚊患的工作計劃等。（政府新聞處）

政府表示，會上環境及生態局副局長兼委員會主席黃淑嫻，向各部門轉達政務司副司長卓永興就海外蝨患問題的關注，以及強化外防輸入及跨部門防蝨工作的政策方針，指示部門人員到機場及口岸等實地視察，確保有關工作到位。

政府稱，會上各部門同意需持續與前線業界及市民保持緊密聯繫，以及優化資訊發放途徑，以及就業界的實際情況作風險評估；關愛隊會協助食環署向劏房戶和「三無大廈」住戶派發家居環境衞生和防蝨滅蝨的實用資訊。

▼11月8日 食環署教防治床蝨10招▼



另外，食環署代表匯報指，今年的蚊患情況持續受控，白紋伊蚊誘蚊器指數整體趨勢與去年相若；本港全年亦暫未錄得本地登革熱或其他蚊傳疾病個案。

因為今年錄得首宗輸入寨卡病毒感染個案，政府指會 會採取措施加強防範從海外輸入的蚊傳疾病，包括登革熱及寨卡病毒感染；港口衞生科已加強巡查口岸，確保良好環境衞生及有效防治蚊患，各口岸亦已加強健康宣傳。