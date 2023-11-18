同志遊行罕有改市集形式舉行　大會：因未能保障參與者安全

女角平權協作組、香港彩虹、跨性別權益會及性別製造所，每年都舉辦香港同志遊行，不過今年主辦方因憂慮未能保障所有遊行人士安全，改以室內展覽及攤位形式舉行，推動同志平權及推廣性小眾。大會指，雖然今年未能以遊行形式舉行，但社會上出現推動同志平權的好消息，值得鼓舞，例如岑子杰案部分勝訴，政府要為同性伴侶提供婚姻以外的法定認可。



今年同志展覽於今日（18日）及明日（19日）在觀塘商場The Wave舉行，主題為「彩虹GPS 教識我的三件事」，活動包括展覽、攤位 Mini Fair、導賞團三部份，以展示性小眾「出櫃」經歷、售賣不同記念品攤位及擲彩虹遊戲等。

今年同志展覽於今日及明日舉行。（黃浩謙攝）

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不能過分憂慮有人反對

同志遊行副發言人Cuby 指，因未能保障遊行人士安全，故未有遞交遊行申請，而改為以展覽及攤位形式舉行，又指未會參與人數定下指標，「見到熟悉的朋友來，又或者一些新朋友，我們未見過，已經十分高興。」

同樂運動會本月初舉行，但活動早前遭多名立法會議員狙擊，選委界議員何君堯更指其為「糖衣毒藥」。大會被問及會否擔心有人前來市集示威反對，她表示不能過分憂慮，「他們有他們的自由；我也有我的自由」。

同志遊行副發言人Cuby指，不能過分憂慮有人前來反對。（黃浩謙攝）

今年大會提出停止施行拗直治療議題，關注拗直治療的團體「真光社」研究發現，每五位性小眾就有一位因為壓力而嘗試改變性傾向，而受拗直治療者發展抑鬱症風險亦較高。