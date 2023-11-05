同樂會龍舟比賽沙田舉行未遇抗議　參賽者：尊重別人發表意見權利

今屆同樂會在香港舉行，亦是首次在亞洲地區舉行。繼昨天（4日）開幕禮後，首個賽事龍舟比賽今日（5日）於城門河舉行，有不同國籍的人士參與，有參加者認為香港作為首個舉行的亞洲地區，反映出香港接納不同的群體，亦指證明了香港可以讓人表現自己真實一面。

對於昨日的開幕禮有人抗議，有參加者表示尊重每個人發表自己意見的權利，他們則透過體育聚集在一起來表達意見，推廣多元化精神。

有途經賽事現場的市民亦指，圍觀並非特別支持同性戀，但亦不會反對對方爭取平等。



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同樂運動會今日（5日）於城門河舉行龍舟比賽，香港各區的龍舟隊伍亦有參與。而昨日（4日）同樂會開幕禮時有市民到場抗議，今日比賽現場未見有一抗議，而城門河沿路亦有數名便衣及軍裝警員巡邏及維持秩序。

參賽者Rodhead與Jeremy，今日參加龍舟比賽，他們來自多元的龍舟隊，裏面有不同國籍的隊員，亦有LGBT的隊友，希望透過今次參加同樂會推廣多元性。Jeremy認為，同樂會首次在亞洲舉行，反映出香港接納不同的群體。

Rodhead亦指，證明了香港可以讓人表現自己真實一面，「I think the fact that Hong Kong is the first city to do that in Asia is a great effort for Hong Kong internationally as a place where people can come and people can be themselves.（我認為香港是亞洲第一個這樣做的城市，這對香港在國際上作為一個人們可以來、人們可以做自己的地方做出了巨大的努力）」。

對於昨日的開幕禮有市民抗議，Rodhead表示，尊重每個人發表意見的權利，而他們則透過體育聚集在一起來表達意見，推廣多元化精神。

對於昨日的開幕禮有市民抗議，Rodhead（左）尊重每個人發表意見的權利，而他們則透過體育聚集在一起來表達意見，推廣多元化精神。（夏家朗攝）

黃小姐是今日的參賽者之一，她是首次參與同樂會的活動，又認為首次在亞洲地區舉行，意義在於支持多元化及包容性。而她本身有參加龍舟隊的經驗，所以便參加了今日同樂會的龍舟比賽。對於昨日開幕禮時有市民到場抗議，她表示昨日沒有出席開幕禮，不太清楚，沒有意見。

Jaryn是南丫島的龍舟隊成員，之前亦有參與不少龍舟比賽。他亦是首次參與同樂會，他表示同樂會除了有趣外，亦能在香港推廣共融，加上今日天氣很好，很適合爬龍舟。對於今次是首次在香港舉行，他認為標志了香港正邁向更平等，希望政府亦能看到這在現象。

冼先生趁周末到城門河跑步，先前並不知是同樂會的龍舟比賽，亦未有特別留意有關的新聞。對於活動有關爭取同性戀平權，他坦言非特別支持同性戀，但亦不會反對他們爭取平等，「因為始終自由㗎嘛香港係，唔應該有話反對𠵱樣嘢，每個人都有自己個取向。」