同樂會龍舟比賽沙田舉行未遇抗議　參賽者：尊重別人發表意見權利

今屆同樂會在香港舉行,亦是首次在亞洲地區舉行。繼昨天(4日)開幕禮後,首個賽事龍舟比賽今日(5日)於城門河舉行,有不同國籍的人士參與,有參加者認為香港作為首個舉行的亞洲地區,反映出香港接納不同的群體,亦指證明了香港可以讓人表現自己真實一面。

對於昨日的開幕禮有人抗議,有參加者表示尊重每個人發表自己意見的權利,他們則透過體育聚集在一起來表達意見,推廣多元化精神。

有途經賽事現場的市民亦指,圍觀並非特別支持同性戀,但亦不會反對對方爭取平等。



同樂運動會今日(5日)於城門河舉行龍舟比賽,香港各區的龍舟隊伍亦有參與。而昨日(4日)同樂會開幕禮時有市民到場抗議,今日比賽現場未見有一抗議,而城門河沿路亦有數名便衣及軍裝警員巡邏及維持秩序。

參賽者Rodhead與Jeremy,今日參加龍舟比賽,他們來自多元的龍舟隊,裏面有不同國籍的隊員,亦有LGBT的隊友,希望透過今次參加同樂會推廣多元性。Jeremy認為,同樂會首次在亞洲舉行,反映出香港接納不同的群體。

Rodhead亦指,證明了香港可以讓人表現自己真實一面,「I think the fact that Hong Kong is the first city to do that in Asia is a great effort for Hong Kong internationally as a place where people can come and people can be themselves.(我認為香港是亞洲第一個這樣做的城市,這對香港在國際上作為一個人們可以來、人們可以做自己的地方做出了巨大的努力)」。

對於昨日的開幕禮有市民抗議,Rodhead表示,尊重每個人發表意見的權利,而他們則透過體育聚集在一起來表達意見,推廣多元化精神。

對於昨日的開幕禮有市民抗議,Rodhead(左)尊重每個人發表意見的權利,而他們則透過體育聚集在一起來表達意見,推廣多元化精神。(夏家朗攝)

黃小姐是今日的參賽者之一,她是首次參與同樂會的活動,又認為首次在亞洲地區舉行,意義在於支持多元化及包容性。而她本身有參加龍舟隊的經驗,所以便參加了今日同樂會的龍舟比賽。對於昨日開幕禮時有市民到場抗議,她表示昨日沒有出席開幕禮,不太清楚,沒有意見。

Jaryn是南丫島的龍舟隊成員,之前亦有參與不少龍舟比賽。他亦是首次參與同樂會,他表示同樂會除了有趣外,亦能在香港推廣共融,加上今日天氣很好,很適合爬龍舟。對於今次是首次在香港舉行,他認為標志了香港正邁向更平等,希望政府亦能看到這在現象。

冼先生趁周末到城門河跑步,先前並不知是同樂會的龍舟比賽,亦未有特別留意有關的新聞。對於活動有關爭取同性戀平權,他坦言非特別支持同性戀,但亦不會反對他們爭取平等,「因為始終自由㗎嘛香港係,唔應該有話反對𠵱樣嘢,每個人都有自己個取向。」