同樂運動會今閉幕　搞手林敏蕙嘆爭議或令活動走焦　未見理性討論

同樂運動會於爭議聲中揭幕，更引起行政會議召集人葉劉淑儀與立法會議員何君堯隔空隔空對罵。同樂會今日（11日）閉幕，香港同樂運動會聯席主席林敏蕙接受《香港01》專訪，表示籌備整個活動都有很多波折，其中最大的障礙是標籤化，被掛上不同的標籤，承受恐同的反對聲音。她強調同樂會唯一目的是達到「多元中團結」，惟其意義或被爭議聲音遮蓋。

林敏蕙慶幸活動整體大致順利安全，參與者、義工都非常愉快，笑言：「都有八、九分。」對於來自議員或其他界別的反對聲音，她認為香港屬多元社會，有不同意見實屬正常，但不點名提到，部份內容未見到理性對話，並沒有實質討論。她認為雙方本身有討論空間，但前提是抱持理性、開放的態度，「放低標籤化，做一個以事實為根據、理性嘅討論。」



林敏蕙慶幸活動大致順利安全 體現多元中團結

香港於2016年申辦舉行今屆同樂運動會，最終擊敗全球16個城市，奪得主辦權，成為賽事歷屆以來首次移師亞洲；惟受疫情影響，由原本2022年延至今年舉行，並改為與墨西哥合辦。

同樂會於11月4日揭幕，歷時一周於今日結束。活動已有40年歷史，惟由香港奪得主辦權起，便已惹來反對聲音；上周開幕時更有團體抗議。林敏蕙表示，其實早已料到會反對聲音，當中位於中環的節慶村活動，在首兩日都有人到場外抗議，不過示威者距離會場較遠，未帶來影響，慶幸活動大致順利安全，有不同種族的人士參與，過程非常愉快，例如今年首辦麻將比賽，亦有外籍人士參與，現場氣氛熱烈，體現多元中團結。

▼11月4日 同樂運動會愛滋病紀念掛被活動▼



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如能開放理性溝通 可與何君堯等有討論空間

活動並非一帆風順，先是惹來反對聲音，何君堯批其為「糖衣毒藥」，指控真正目的是推動同性婚姻合法，甚至質疑違反國安法。林敏蕙認為，爭議聲音或令活動走焦，掩蓋多元中團結的宗旨，使部份人不願參與；但亦笑言成為活動的另類宣傳，更有人因此加入義工團隊。

林敏蕙認為，活動的最大障礙是標籤化，不同人士為同樂運動會掛上不同標籤，有人指控是推進同性婚姻，引來恐同反對聲音；又有人稱其過於親近港府。她認為未見到理性對話，欠缺實質討論。問到與何君堯等反對者是否有討論空間，她說：「如果可以開放理性溝通嘅時候，係可以去溝通嘅，前題係大家要放低標籤化，做一個以事實為根據、做一個理性嘅討論。」

林敏蕙認為，活動的最大障礙是標籤化，不同人士為同樂運動會掛上不同標籤。（黃寶瑩攝）

無法預訂政府場地 參加人數受限制

除了反對聲音，場地亦一度成制肘。林敏蕙表示，按照政府規定，同樂會未有資格提早一年預訂場地，但如此大規模的賽事，必須預早決定場地，結果只能租用私人場地。她表示，不少私人機構願意出租，更提供相宜價錢，惟始終規模較政府場地細，因此亦限制了參賽人數，例如有不少人希望參加網球賽，但受場地數量所限，最終無法讓更多人報名。

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再次感激葉劉淑儀出席開幕禮

對於政府的支持是否太少、過於被動，林敏蕙則表示，可以於伊利沙伯體育館舉行開幕禮及閉幕禮，已感到十分高興，但如有其他方面支持，例如宣傳上，效果確會更好。她又多次感激葉劉淑儀，感謝她多年前已開始支持同樂會，更出席開幕禮。

葉劉淑儀擔任同樂運動會主禮嘉賓，致詞時獲全場鼓掌。（資料圖片／林靄怡攝）

透露有義工計劃日後在港籌辦同類運動會

活動踏入尾聲，林敏蕙表示過程雖然辛酸，但沒有任何遺憾，只要成功傳達多元中團結便開心，更笑言會為活動給予高分數，「都有八、九分。」至於未來會否再申辦同樂會，她表示暫時除了首兩屆，之後舉辦的地點都未曾重覆，相信短期內都不會重臨香港，但有不少義工已計劃日後於香港籌辦同類運動會，將精神薪火相傳。