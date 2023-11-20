831太子站衝突｜精算師向警擲傘認阻差　官考慮4年後才檢控囚5周

精算分析師在2019年8月31日，太子站衝突事件中，涉向進行拘捕的警員擲兩傘，他早前承認一項阻差罪，案件今(20日)在九龍城法院判刑，裁判官林子康指被告所犯罪行屬修例案中較輕，在阻差案件中卻非輕，且有機會令現場人士仿效。林官又指，被告或因一時衝動犯案，但他仍要就其衝動而作下的行為負責，考慮到被告認罪，且在事發後4年才被檢控，最後判他入獄5星期。



被告許肇彰（29歲，精算分析師）承認,一項企圖故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他於2019年8月31日在港鐵太子站月台，企圖故意阻撓警員33531、警員7889及警員10507執行職務。

被告許肇彰在九龍城法院承認阻差罪，被判囚5星期。(資料圖片)

示威者與乘客曾發生爭執

案情指，2019年8月31日，有人舉行未經批准的公眾集會，港島一帶有示威者進行破壞及「快閃」行動。晚上 10時許，有示威者在彌敦道聚集期間遭警方驅散，他們逃至旺角站時進行破壞，造成約81萬元損失。警員進入旺角站後，有示威者乘車，列車駛往太子站期間，有示威者與乘客發生爭執，列車到站後衝突升級，有示威者襲擊乘客，港鐵發出疏散通告後，警員期後亦到場。

被告曾把雨傘擲向3名警員

警員在第一節車廂外制服一名蒙面男子，示威者即衝向警員，其中一人嘗試拉走該名示威者，警員繼續追捕，期間被告把雨傘扔向3名正在追捕示威者的警員，被告最後被拘捕。

2019年8月31日太子站內曾發生激烈警民衝突。(詳看下圖)

+ 7

官同意被告原有大好前途

裁判官林子康判刑時指，同意相關報告指被告為人正直，過往無犯事記錄，是個有大好前途的年青人。他亦同意被告在案中的犯罪情節，在反修例案件中相對較輕，惟在阻差類型案卻不然，且當時太子站有不少全副武裝的示威者，被告向警員擲傘會分散警員的注意力，亦可能令其他在場人士仿效，為執法人員帶來風險，更可能令現場情況升溫，認為社會服務令不足以反映罪行的嚴重性。

需為一時衝動的行為負責

林官接納被告當日可能只是路過現場，並認為警員非在做正確的事，一時衝動下才犯上本案，他的行為亦未令人受傷，本案亦可能對被告的前途帶來無可彌補的影響，但被告仍需為其一時衝動的行為負責。林官把起刑點定為9星期，認罪獲減至6周，考慮到被告在事發4年後才被檢控，被告亦無放棄自己，繼續進修，獲再減刑1星期，最終判囚5星期。

案件編號：KCCC 1429/2023