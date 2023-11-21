北角聖保羅堂幼稚園停辦　認與租金、移民潮有關　將協助學生轉校

有11年歷史的聖保羅堂幼稚園（北角）於招生期，突然傳出將於明年9月1日停辦，並與同一辦學團體的中環學校合併。北角聖保羅堂幼稚園今（21日）回覆傳媒查詢時承認因高昂租金、政府補貼不足，以及疫情與移民潮致學生人數減少等因素影響下，決定停止營辦。



該校又指，未來會與同一辦學團體的中環學校合併，相關校舍有足夠學額供現時的學生入讀，而如需要轉讀其他學校，校方亦會全力協助。另外，學校亦已設立關注小組，向有需要的學生、家長及教職員提供個別支援及輔導。



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聖保羅堂幼稚園（北角）早前傳出明年停辦，校方今日回覆傳媒查詢時指，承認因高昂租金、政府補貼不足及疫情與移民潮致學生人數減少等因素影響下，決定停止營辦。

該校表示，中環學校有理想及寬敞的校舍，而相關校舍有足夠學額供現時的K1及K2學生入讀，包括已報讀下年度合資格的K1新生，而兩校合併後，仍維持參加教育局「幼稚園教育計劃」。

校方稱已設關注組 支援家長學生教職員

校方表示，將會向轉讀的學生及其家長提供適切協助，而如需要轉讀其他學校，校方亦會全力協助。另外，學校亦已設立關注小組，向有需要的學生、家長及教職員提供個別支援及輔導。

校方亦指，校董會知道學校仍深受家長歡迎及支持，獲得眾多人士、校友及評估單位推祟，學校會繼續按原有的辦學理念及心志，制定各項計劃及措施，在未來加強教學的果效，而部分更己經開始推動。