北角聖保羅堂幼稚園明年停辦與中環校合併　教育局促盡快通知家長

再有幼稚園停辦！有11年歷史的聖保羅堂幼稚園（北角）於招生期突然傳出將於明年9月1日停辦，並與同一辦學團體的中環學校合併。教育局回覆《香港01》查詢證實消息，並稱剛接獲校方停辦通知，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排，並會與該校緊密聯繫，提供適切的意見及協助。



根據網上流傳的通告，稱校方受租金壓力，疫情及移民潮等因素影響，令學生人數銳減，加上教育局未能提供全數學校租金津貼，令辦學團體營運出現赤字，經審慎考慮後決定停辦。



北角聖保羅堂幼稚園將於2024年9月停辦。（資料圖片）

網上流傳學校通告稱承受沉重租金壓力 營運出現赤字

北角聖保羅堂幼稚園於2012年創立，辦學團體為基督教聖公會聖保羅堂，校舍位於和富中心家居庭商場。該校屬非牟利幼稚園，納入政府幼園教育教育計劃，設有上下午半日班，學費全免。根據《幼稚園概覽》，截至2022年9月，學生總人數為277人。

網上有人上載校方向家長發放的通告，稱幼稚園於明年9月1日起停辦，屆時將會與同一辦團旗下、位於中環己連拿利的幼稚園合併。校方解釋，學校一直承受沉重的租金壓力，加上疫情及移民潮等因素影響，令學生人數銳減；教育局未能提供全數學校租金津貼，令辦學團體在營運上出現赤字，經辦學團多番努力及審慎考慮後多方面因素作出有關決定。

根據資料，新校同獲政府資助，上下午班學費全免。校方指，下月初將安排有意轉往新校的家長，到中環校舍參觀環境及設備。

明年9月1日停辦 教育局證實接獲校方停辦通知

教育局回覆《香港01》查詢證實消息，稱剛接獲聖保羅堂幼稚園（北角）通知，該校將於2024/25學年起停辦，所有現時就讀該校的學生可選擇入讀位於中西區的聖保羅堂幼稚園繼續學業。

教育局稱，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排，並會與相關幼稚園保持緊密聯繫，提供適切的意見及協助。如有需要，家長可向學校所屬的分區學校發展組，或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處查詢區內幼稚園學額空缺的資料。

《香港01》亦就停辦決定向北角聖保羅堂幼稚園及辦學團體查詢，正候回覆。