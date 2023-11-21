社企與酒店合作　宴會用剩鮮花轉化成花藝品　收益用於婦女培訓

有為婦女提供花藝製作訓練及就業培訓的社企，與酒店合作，由酒店捐贈鮮花，社企的婦女製作成花藝產品，而售出後的收益，酒店會全數捐贈花樂誰家，繼續為基層婦女提供花藝製作訓練及就業培訓。



香港中華基督教青年會轄下社企「YM Fleur花樂誰家」與香港瑰麗酒店合作，酒店會將宴會後需棄置、但狀況良好的鮮花，交予花樂誰家，由接受過專業花藝製作訓練的基層婦女，製作成花藝產品，並在香港瑰麗酒店6樓的Asaya精品店、及網上商店發售；酒店其後會將收益全數捐贈「花樂誰家」，繼續為基層婦女提供花藝製作訓練及就業培訓。

47歲的阿春是單親媽媽，獨力照顧一對子女也令她承受壓力，心有鬱結，在「花樂誰家」學習製作花藝品，令她重新發現自己的能力，重拾快樂。阿春說：「原本要送往堆填區的鮮花，原來循環再用是可以如此治療人心。製作過程不僅令我覺得很紓壓，朋友收到我的作品時又感到好開心，甚至拍照拍片給我、由心而發多謝我，令我內心的鬱結都解開了，也終於找到了人生的方向。」

另一位31歲的單親媽媽阿珠則指，加入「花樂誰家」的義工隊、並獲聘為兼職花藝助理後，她在工作中重新找到成功感，亦擴闊其本來狹窄的生活圈子，她說連就讀小學二年級的兒子都發現到她的改變。

「花樂誰家」成立於2019年，為基層婦女提供花藝製作訓練，並提供兼職花藝助理的工作機會，協助回收鮮花及製成乾花或升級再造成花藝產品。該社企至今已培訓15名婦女成為花藝助理。「花樂誰家」督導協調幹事黎宇表示，今次與酒店的合作不只減少鮮花浪費，更支持基層婦女提升花藝製作技能，為她們提供更大的發揮平台。