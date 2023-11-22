樂富邨前保安$4000「利市」賄上司求編心儀崗位　今認罪保釋候判

一名樂富邨前女保安員，日前遭廉政公署落案起訴控告以4,000元「利市」行賄上司，求獲編配心儀工作崗位。被告今日（22日）在九龍城裁判法院承認控罪，署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至下月6日判刑，以待索取被告背景及社會服務令報告，被告獲准保釋。



廉政公署。（資料圖片）

48歲女被告梁金蘭為嘉怡物業管理有限公司（嘉怡）前保安員，而案發時嘉怡獲房屋署委聘為樂富邨提供保安服務，該公司禁止員工就其職務提供或接受任何利益。

涉向保安主管提供兩封「利市」以獲安排在「座頭」工作

案情透露，被告是樂富邨早更保安員，每日工作更表由一名保安主管擬備。被告在去年11月中至今年1月底期間，即保安主管生日後及農曆新年期間，向對方提供兩封共4,000元「利市」，以獲安排在樂富邨「座頭」工作。

被告獲准保釋 案件押後至12.6判刑

廉署接獲房屋署轉介貪污投訴展開調查，而被告今日在九龍城裁判法院承認兩項向代理人提供利益罪名，署理主任裁判官香淑嫻將案件押後至12月6日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告獲准保釋。

同案涉案保安主管今未答辯 案件押後明年1.10再訊

至於同案涉案保安主管，日前同被廉署落案起訴兩項貪污控罪，她今日到九龍城裁判法院應訊時並未答辯，案件押後至明年1月10日再提訊。