數字灣區｜粵港澳統一身份認證　張欣宇料只在自願原則下互通數據

廣東省政府發布《「數字灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳政務服務一體化，當中提到會推動粵港澳居民統一身份認證。立法會議員張欣宇今日（23日）在電台節目預料，廣東省所指的統一身份認證非再設新證件，而是用現有的證件接駁一個二維碼，而相關的二維碼與廣東省居民一樣，可以對接使用內地的政府及企業系統。對於有不少市民擔心會否涉私隱問題，他相信相關措施是在市民自願原則下才進行，如果市民想方便就自願參與相關安排。



旅客正經口岸通關往來深港兩地。（視覺中國）

廣東省政府11月21日印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳政務服務一體化，當中提到會推動粵港澳居民統一身份認證、推動廣東政務服務網、「粵系列」移動政務服務平台與香港「智方便」、澳門「一戶通」等政府服務平台對接互認等。

張欣宇今出席電台節目時表示，現時用回鄉證與「內地居民身份證」是由兩個不同系統處理，內地的銀行酒店等企業對接數據庫都是以內地身份證為主，部份更是沒有涵蓋回鄉證，因而港人未能辦理一些只供「內地居民身份證」持證人的業務；至於內地政府層面，一些針對老人的惠及或簡化身份認證措施亦未適用至「回鄉證」持證人上方面。

立法會議員張欣宇。（廖雁雄攝）

他預料，廣東省所指的統一身份認證非再設新證件，而是用現有的證件接駁一個二維碼，而相關的二維碼與廣東省居民一樣，可以對接使用內地的政府及企業系統。他續指，現時香港亦可以用二維碼進行過關，故料所涉的科技並非不可解決。

至於政府服務平台對接互認方面，張欣宇則指，現時本港的「智方便」是獨立的應用程序，與內地政府傾向綁定通訊軟件的造法不同。他相信，「智方便」未來或可與內地政府造法一樣可在通訊軟件上使用，以方便市民，但未必可以短時間做到對接互認。他亦相信，由於本港承載力的問題，「智方便」在長時間內都難以分開予內地市民使用。

對於有市民擔心涉私隱問題，張欣宇相信相關措施是在市民自願原則下才進行，如果市民想方便就自願參與相關安排，但在推進過程中三地政府都應在數據安全、私隱方面比市民更多資訊，讓大眾有更多信心。