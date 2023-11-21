廣東發布「數字灣區」3年行動方案：推動粵港澳居民統一身份認證

11月21日，廣東省政府印發《「數位灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳政務服務一體化。



方案提出，將圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」目標，加快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「跨境通辦」。協調國家有關部門推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化辦理。

方案還給出建設「數字灣區」的3年實施步驟：

2023年，啓動「數字灣區」建設，粵港澳三地建立「數字灣區」聯合工作機制，並在智慧城市共建、政務服務「跨境通辦」、泛公共服務與資訊聚合、數字化招商引資、數字化人才培養、數字化均衡發展等重點領域率先取得突破。

2024年，粵港澳三地通過數字化合作，在推動要素資源流通、數字產業集聚發展、新型基礎設施連通、社會數字化治理等方面，形成政府引導、企業主導、社會參與的多元共建模式，數字化成為大灣區建設的重要推動力。

2025年，基本完成「數字灣區」建設任務，實現大灣區數字化規制規則有效對接，新型基礎設施建設高效聯通，計算能力、存儲能力均衡發展。「數字灣區」建設成為大灣區新的經濟增長點，「數能」成為驅動經濟社會高質量發展的新動能。

打造「灣事通」 拓展跨境應用互認互通

此外，推動廣東政務服務網、「粵系列」移動政務服務平台與香港「智方便」、澳門「一戶通」等政府服務平台對接互認。打造「灣事通」泛公共服務與資訊平台，圍繞粵港澳三地居民出行、通關、通信、支付、求職、養老、醫療、教育、保險、吃住遊等場景和習慣，提供無感、便捷的跨境服務。

拓展跨境電子錢包、數字貨幣、移動支付等應用在大灣區互認互通。加快推動港澳居民來往內地通行證、港澳居民居住證在大灣區交通、住宿、求職、保險、電子貨幣、購票、金融、電信、財產登記等業務辦理方面，享有與內地居民身份證同等便利。加快粵港澳三地養老領域數字化合作，開展大灣區智慧養老試點，鼓勵社會力量整合利用三地康養資源和先進模式，提供精細便捷的養老服務。