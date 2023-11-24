祖父認多番非禮兩孫女　孫女反擊遭捉頸懸空　官質疑祖母知情

七旬祖父照顧兩名孫女期間涉多番非禮，包括在大孫女約12歲時，趁她洗澡時撬門而入，並觀看其赤裸身軀，又試過把細孫女推在床上觸其下體及圖舔其胸。兩姊妹曾與祖父爭執時，祖父捉著細孫女頸部，令她懸空致呼吸困難，後來有途人經過才把她放下。他又曾用菜刀指嚇兩孫女，若她們把事情告知媽媽，便會把她們殺死。兩姊妹去年一次與祖父爭執後逃離住所，事後向社工揭發事件。祖父今(24日)在區域法院承認非禮及襲擊等5罪，法官質疑祖母是否基於自私，知情而未及時揭發，對祖母是否關心孫女有所保留。把案押後至12月14日判刑，被告期間須還押。



被告W.Z.W.（74歲），曾任保安員。他承認1項故意襲擊導致兒童受到損害，和1項襲擊他人致造成身體傷害，和3項猥褻侵犯另一人等5項罪名。他另被控非禮和刑事恐嚇兩罪，則獲存檔法庭。

被告WZW在區域法院承認非禮及襲擊兩孫女。

兩姊妹約8至10歲起與被告同住

案情指，姊姊Y和妹妹X分別於2004年和2006年於香港出生。兩人初時與父母定居廣東，2014年來港讀書，由祖父（即被告）和祖母照顧。

妹妹X被捉著頸部懸空10厘米

2014至2015年，兩人當時約8至10歲，就讀小四的Y因被告意圖對她作出不雅行為而與被告爭執，妹妹X見狀上前阻止兩人爭吵，被告便捉著妹妹X的頸部，令她離地約10厘米。X感呼吸困難，與姊姊Y因害怕而大哭。剛巧有路人途經他們的住所，並透過大門望到被告，被告才鬆手把X放下。

除這次事件以外，被告亦曾取出菜刀，將X和Y推到洗手間，威脅她們一旦向母親告密，便會殺死她們。

趁姊姊Y洗澡時撬門而入

另於2014至2016年某天晚上，當時12歲Y在洗手間洗澡時，被告用螺絲刀撬開鎖上的門，並望向全身赤裸的Y。Y即尖叫，跪下並用手摭擋其上身，被告斥責Y後離開。

把約10歲的X推倒在床非禮

被告另曾兩度非禮X，X若10歲時，有次在床上看電視，被告突將X推倒在床，並脫下她的褲子和內褲，用兩隻手指觸碰X的私處並插入其陰道，並笑稱X的陰道太窄和不夠濕潤。被告其後將其陰莖放在X私處外磨擦，並嘗試舔她的胸部，但遭X推開。

X在16歲時再遭被告非禮

另外於2022年5月6日，X約16歲，被告趁X睡著時，伸手入她的衣服內撫換其胸，X感不適而驚醒，並指責被告，被告未有回應。

該非禮事件發生後數天，姊姊Y與被告爭吵，被告指責X以言語破壞家庭關係，當時X亦在場。

兩姊妹與被告爭執時逃走

直到晚飯時，被告仍然在斥責Y，Y坐在床上用手機攝錄被告。被告將Y推倒在床，用左手拳打Y右臂十數次，Y以衣架還擊。最後，妹妹X上前阻止被告，並與Y一同逃走。

同年5月24日，X和Y向學校社工透露非禮事件，被告翌日被捕。

案件編號：DCCC 1128/ 2022