祖父在家非禮孫女多年　事主向校求助始揭發　官斥為老不尊囚40月

父母於內地定居的女童，為讀書方便，4歲起與居港的祖父母等人同住，惟她多年來多次遭祖父非禮，包括被祖父摸胸及外陰等。女童曾向嫲嫲投訴，反被斥冤枉祖父，女童父母為讓女兒繼續留港讀書，曾就事件跪地認錯，女童最後向學校老師投訴才揭發事件。現已81歲的祖父，早前經審訊被裁定非禮罪成，法官今(12日)在區域法院判刑，指被告與孫女相差68年，一再對孫女作性侵犯行為，且毫無悔意，直斥他為老不尊，令人髮指，判他入獄40個月。



女童X在4至10歲期間被非禮

被告 T. S. H. （81歲，退休人士）被控於 2013 年 1 月 29 日至 3 月 15 日、2018 年 3 月 1 日至 7 月 18 日、2018 年 7 月 1 日至 7 月 18 日期間，在堅尼地城一大廈單位侵犯女童 X。X被侵犯期間年介乎4至10歲。

81歲被告被裁定非禮罪成，被判入獄40個月。.

趁X父母不在非禮違反誠信

法官判刑指，本案案情嚴重，被告為X的祖父，X在4歲時便來港與其同住。被告本應保護孫女，卻反而趁X父母不在，濫用X的信任侵犯對方，行為十分可恥，違反誠信。另被告與X年紀相差68歲，第一次非禮後「食髓知味」，再兩度非禮，屬「一而再，再而三」犯案。

X事後患抑鬱症有自殺念頭

法官引述其犯案手法指，被告曾伸手入X衣服內，撫摸對方胸部及私處等，又曾與X舌吻，行為「為老不尊」，令人髮指。X事後服情緒問題困擾，有自殺念頭，患上抑鬱症及創傷後壓力症，需長期接受心理治療。

X身處兩難局面承受巨大壓力

法官另指，被告不認罪，至今仍無悔意。X亦因而需就事件出庭作供，一方面希望祖父得受到應有懲罰，但又怕祖母會因祖父入獄而說X壞話。法官形害被告處於一個「兩難局面」，承受巨大壓力，對其造成大的心理負擔，實在令人痛心，判被告入獄40個月。

被告趁妻外出晨運非禮孫女

案情指，X於4歲時來港讀書，與被告、嫲嫲等 8 人同住。被告曾多次趁嫲嫲外出晨運時，伸手入X的衣服內摸胸及私處。被告更曾要求X坐在其大腿上，並環抱X舌吻，歷時約十多分鐘，X對此感到十分惡心。

嫲嫲反斥孫女冤枉被告

X曾向嫲嫲透露事件，但遭到漠視，直到她暑假返回內地，向父母哭訴事件，隨後傳至嫲嫲和被告耳中。嫲嫲卻斥X 冤枉被告，又斥她「不要臉」、「着她去死」，更稱：「就算做過都唔可以講出去。」嫲嫲隨後要 X 向被告道歉，否則X不能再留港。由於其父母希望 X 能留港，X只好向被告道歉，其父母亦就此跪地道歉。X於2021 年 4 月向學校老師投訴，獲轉介至社工跟進後報警。

案件編號：DCCC 1059/ 2021