女童疑遭繼祖父性侵4年　憶首次被姦痛如撕裂　被告說：忍一忍啦

女童6歲時隨母親搬進繼父家，疑遭同住的繼祖父性侵4年，包括強姦及多番非禮。事件終被指發，繼祖父否認指控，案件今(15日)在高等法院開審。現已17歲的女事主在報案時的會面錄影透露，比她年長五十多歲的被告，在其母親及繼父不在家時侵犯她，她憶稱首次遭強姦時，下體痛如撕裂，被告卻叫她：「忍一忍啦。」她又形容覺繼祖父當她是「雞」或做愛的伴侶，又認為繼祖父視她為老婆，然而她當時只是一名小孩，直言：「唔知佢點下到手。」



被告S. H. S.，69歲，被控於2012年5月1日至2016年8月在觀塘某單位，兩次強姦和三次非禮女事主X。X案發時介乎6至10歲，被告案發時則介乎57至62歲。

被告SHS否認2項強姦及3項非禮罪，案件在高等法院開審。

教游水藉機觸其下體

現年17歲的X透過視像系統作供，並播放她於2021年錄取的會面紀錄。她在會面指，案發時和母親Y、繼父和被告(即繼父的父親)同住涉案單位，她會以「契爺爺」和「爺爺」稱呼被告。她指，被告在游泳池教她游水時，他的手已觸及她的下體，她當時感不適，身體略為「縮一縮」，然而被告之後對她的行為漸趨過分。

首次被姦下體痛如撕裂

X稱她第一次遭被告強姦時，其母親和繼父均不在家，被告在他的房內摸X的下體，繼而脫褲及叫X也脫下褲子，然後把她強姦。X形容當時：「好痛好痛好痛…好難用文字表達。」又指其下體如撕裂。她痛至哭泣，叫「唔想」、「好痛」，被告卻著她：「忍一忍啦。」X稱她被強姦時想起母親，希望母親可在身邊幫她。事後被告叮囑她不要告知其母親和繼父。X稱遭被告強姦約兩、三次。

X洗澡時被告隔浴簾在外自瀆

X稱她又多次遭被告非禮，被告曾在X洗澡時走入浴室，隔著浴簾「打飛機」，或在她洗澡後，「公主抱」她至房間，把只裏著的毛巾的X放在床上舔胸，又試圖與她濕吻。X曾在入睡時遭弄醒，發現被告在摸她的下體。此外，被告曾想與她性交，她不願意，被告之後一邊以手指插其肛門，一邊問：「舒唔舒服呀？」

性教育課時曾想告知老師

X形容被告：「當我係雞咁...當我係同佢做愛的伴侶。」又認為被告視她為「老婆」，但X指案發時她仍是小孩子，並說：「唔知佢點下到手。」她曾於性教育課時，想把事件告知老師，但因被告是家人，令她難以啟齒。

控方開案陳詞指，事件報警後，被告於2021年10月7日被捕，警誡下他否認指控。

案件編號：HCCC84/2023