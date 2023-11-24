疑待巴士過海後降價才付款　律師與車長爭執揮拳　不服罪成提上訴

外籍律師乘過海巴士時，疑待車駛過隧道車資降價後才拍卡，遭司機阻止，之後與司機爭執，期間涉向司機箍頸揮拳，早前在裁判法院被裁定襲擊罪成，判囚8星期。該律師不服裁決，今（24日）向高等法院提出上訴，指車長阻他下車才揮拳，強調是想擺脫車長才出手，且車內閉路電視未拍到他箍頸揮拳等動作。控方卻指車長見律師激動，為免影響駕駛才停車，他被拳打後才阻止律師下車。暫委法官胡雅文押後裁決。



車資降至6.6才拿出八達通

上訴人Clement Richard Mark（60歲，律師），中文名祈朗貽。控方指他於2021年7月29日晚在灣仔登上104號新巴，但未有即時支付車資，直至巴士越過海底隧道，車資從10.9元降至6.6元，他才拿出八達通付款。

上訴人祈朗貽。(凌子淇攝)

司機被拳打臉8至10次

巴士司機伸手阻止，祈遂掏出數枚硬幣。車長將祈手中一枚5元硬幣投入錢箱，惟祈變得激動。車長把車停下並疏散乘客，但阻止祈落車。其後祈向車長施襲，抓他背部2至3下、箍頸，及拳打他臉部9至10次。

指車長因祈沒戴口罩才發生口角

上訴方指，當日祈甫登上巴士，車長已指住他，說他沒有戴口罩，雙方繼而口角。其後祈因在司機位旁找八達通，但拍卡後未能成功付費。車長出手阻止，祈遂掏出褲袋硬幣給車長看。車長揚手叫祈不用付錢，祈便走到巴士後方。惟車長停車及追上祈，並一直攔住祈不讓他離開，直至接駁巴士到達，其他乘客已經下車，車長仍然阻撓。祈揮拳打了車長一下，但沒有抓他背部、箍頸或拳打臉部，巴士內閉路電視片段亦沒有看到祈曾作出這些動作。

指車長不合理阻撓才揮拳

上訴方強調，祈當時遭車長持續不合理地阻撓才會出手打他，而非車長所稱因被祈襲擊而阻止他落車，但原審裁判官錯誤判斷事發的先後次序，故此裁定祈罪成。上訴方重申，祈嘗試擺脫車長而出手打他，在本案情況下是完全合理。

車長怕祈滋擾並影響駕駛

律政司代表回應指，車長曾嘗試阻止祈拍卡，因為當時車資已經自動下降，但祈仍強行拍卡，並且開始情緒激動地辱罵車長。車長擔心祈造成的滋擾或會阻礙自己駕駛，影響其他乘客安危，所以把車停下，並致電公司要求派另一架巴士接走其他乘客，但遭祈大力推了一下。

閉路電視有盲點才拍不到打臉等畫面

法官指出，控方並沒有將祈該次推撞定性為襲擊，控方同意，但解釋車長被祈大力一推之後已有所擔心，及後祈又拳打他，車長遂阻止他下車。此外，閉路電視鏡頭因有盲點，沒有拍到祈抓車長背部、箍頸或拳打臉部等畫面，但這不代表祈沒作這些行為，原審官是基於信納車長證供而作出有罪推論。

案件編號：HCMA445/2022