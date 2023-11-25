陳國基：明年初成立愛國主義教育工作小組　全方位推動國民教育

《施政報告》提出成立愛國主義教育工作小組，政務司司長陳國基今日（25日）出席公開活動致辭時指，由他領導的憲法和基本法推廣督導委員會，明年初將成立愛國主義教育工作小組，協調政府部門和非政府機構，全方位推動國民教育，做好校園內外的國民教育工作。



政務司司長陳國基出席公開活動致辭時指，由他領導的憲法和基本法推廣督導委員會，明年初將成立愛國主義教育工作小組。（資料圖片）

陳國基出席「香港青少年愛國主義教育基金會」成立典禮致辭時表示，明年初將成立愛國主義教育工作小組，協調政府部門及非政府機構，全方位推動國民教育。

他指，教育局會繼續支援學校推動國民教育，包括加強老師國情培訓，強化學生國情學習，並推展新系列的「心繫家園」聯校國民教育活動，促進學界交流合作；民政及青年事務局則會繼續推展多元化的內地交流和實習計劃，讓香港青年親身體驗國家歷史文化和最新的發展。

他續指，正全力籌備建立兩所博物館，深化市民對國家歷史、政治、經濟和文化等領域認識。康文署亦會成立「弘揚中華文化辦公室」，負責舉辦推廣中華文化和歷史的活動，包括明年起推動的中華文化節。

陳國基強調，香港與祖國風雨同舟、血脈相連，貫徹落實愛國主義教育是應有之義。其中，青年是香港的未來、希望和棟樑，也是維護香港長期繁榮穩定，推動香港融入國家發展大局的重要力量，特區政府非常重視加強青年對國家和中華文化的認同。