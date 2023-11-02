立法會通過愛國主義教育議案　陸瀚民倡抗戰紀念日拉響防空警報

全國人大常委會早前通過《中華人民共和國愛國主義教育法》，立法會今日（2日）亦通過「更深入和廣泛地開展愛國主義教育」議員議案。提出議案的全國人大常委、民建聯議員李慧琼說，不認同香港失去一代年輕人，稱要讓他們認識中國文化、歷史，就一定會成為中華民族復興的參與者。經民聯陸瀚民建議，南京大屠殺紀念日及918紀念日拉響防空警報，讓市民知道中華民族復興的重要性。



李慧琼稱，2008年北京奧運是香港愛國主義最高漲時刻，及後走向偏激。（盧翊銘攝）

李慧琼稱年輕人愛國意識薄弱 倡抗戰遺址作教育推廣

李慧琼稱，2008年北京奧運是香港愛國主義最高漲時刻，及後走向偏激，發生2014年佔中及2019年社會暴亂，希望深入廣泛推展愛國主義教育。她指香港年輕一代愛國意識相對薄弱，需進一步保護用好抗戰遺址作愛國主義教育推廣，感謝施政報告提出設立博物館及弘揚中華文化辦公室，稱不同媒介都要有效推廣愛國主義教育，特區政府要思考更好運用已經撥出的資源。

鴉片戰爭歷史被扭曲 葛珮帆斥荒謬

民建聯立法會議員葛珮帆則指，社會受到影響，有人指愛國教育是洗腦工具，以致2012年出現反國教示威，愛國主義教育更變成禁忌。她表示，年輕一代未聽過鴉片戰爭，甚至老師指鴉片戰爭是英國幫香港禁毒，直斥極之荒謬。

對於有人不愛國，甚至對抗特區。民建聯立法會議員陳學鋒形容是「仇中亂港」。他舉例指，西方國家例如瑞典，中小學設有政治科學課，教導政治理念及政治正確，惟沒有人批評是洗腦課程。

陸瀚民望中央贈送退役戰艦 紀念日拉響防空警報

陸瀚民建議，在南京大屠殺紀念日及918紀念日，於主要政府設施及學校拉響防空警報及舉行悼念活動，讓市民明白中華民族復興重要性。另外，他建議特區請求中央贈送退役戰艦擺放在香港，讓市民近距離接觸，增強民族自豪感。

「打卡」只是愛國主義的皮毛

至於港人的歸屬感，自由黨立法會議員李鎮強稱部分香港人以為在內地「打卡」就懂得愛國，其實只是皮毛，港人容易被煽動令人痛心。他指要與國家榮辱與共，不僅是國家隊奪得奧運金牌才歡呼喝彩稱自己為中國人，而是同時要說好中國故事，盡力維護國家安全及認識共產黨。

工聯會立法會議員吳秋北則指，特區的愛國主義教育只是亡羊補牢。（盧翊銘攝）

吳秋北：愛國主義教育只是亡羊補牢

工聯會立法會議員吳秋北則指，特區的愛國主義教育只是亡羊補牢，相較澳門進程慢，又稱愛國主義教育是捍衛主權，做不好就是繳械投降，是大是大非問題，認為愛國主義教育要深植於心、遍地開花。

選委界立法會議員管浩鳴則指，有人不愛國的原因是，國家的共產主義、社會主義被妖魔化。他續稱，其實西方國家都有能力興建高鐵，惟持份者包括內陸航空公司不願意犧牲既有利益，反觀中國則犧牲少數人利益，令大部分人得益。

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀指出，全世界所有地區推展愛國主義教育都是天經地義。（盧翊銘攝）

葉劉讚BLACKPINK證韓國文化產業成功

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀指出，全世界所有地區推展愛國主義教育都是天經地義，美國的中學都要讀憲法，部分唱美國國歌更是加分項目。她表示，香港是追落後，自2009年推出新高中學制，大量課程去中國化，修讀中國歷史、中國文化的學生下跌，很多學生不懂得中國文化及歷史。及後，2019年更有學生受唆擺，揮舞外國國旗。

此外，她指出有國家文化產業非常成功，例如韓流「BTS、BLACKPINK」，其實國家頂流電影都很大群眾支持。她又指，內地考察不能只是交數，過往有人指往返內地城市需要幾小時車程，急急忙忙其實沒有成效。

政府稱愛國主義教育要全社會推進

政制及內地事務局局長曾國衞發言時則表示，愛國主義教育要全政府、全社會共同推進，要培養青年成為國家接班人，將弘揚愛國主義教育做好。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，弘揚中華文化辦公室要專責負責中華文化及歷史活動，會有不同活動推展中華藝術，籌辦專題包括演藝節目等。