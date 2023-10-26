愛國主義教育在港立法？　李慧琼：未必市民就更愛國

全國人大常委會第六次會議表決通過《中華人民共和國愛國主義教育法》，明年元旦生效，香港應否效法受關注。人大常委、民建聯立法會議員李慧琼今日（26日）表示，樂見政府在新一份《施政報告》中提出成立「愛國主義教育工作小組」和「弘揚中華文化辦公室」，期望兩者除協調政府內部資源外，更可整合民間團體的力量，令不同年齡層的市民對國家發展都有認識。



至於香港應否跟隨國家就愛國主義教育立法，李慧琼直言：「暫時睇唔到一定要立法，立法都未必話…（唔會）你立咗法市民就更加愛國。」



李慧琼今日（26日）分享人大工作，指今次人大常委會第六次會議歷時五天，合共審議逾30項議題，其中最受關注的就是人大常委會表決通過《中華人民共和國愛國主義教育法》，將於明年1月1日起實施。而剛公布的《施政報告》宣布成立「愛國主義教育工作小組」和「弘揚中華文化辦公室」，特首李家超期望在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和宏揚愛國主義精神。

李慧琼稱樂見《施政報告》回應了教育法的內容，對此表示支持及認同，期望由政務司司長統領的「愛國主義教育工作小組」可協調不同部門單位外，更可整合民間團體力量弘揚愛國主義。

她又強調，不同年齡層、階層的市民都應該對國家發展、歷史、文化有認識、掌握，期望政府其他部門善用自身優勢弘揚愛國主義，舉例指民政及青年事務局常與地區團體、基層接觸、政制及內地事務局專責與港人聯絡等，各局都可發揮宣傳愛國主義的角色。

被問到香港是否有需要跟隨內地般就愛國主義教育立法？李慧琼指要交由政府決定，不過她坦言認為現階段無須立法：：「暫時睇唔到一定要立法，立法都未必話…（唔會）你立咗法市民就更加愛國」，重申最重要是令港人產生愛國情懷。

有聲音質疑相關政策似乎過於「急進」，令市民難以自然地產生愛國情懷時，李慧琼反問：「哪些政策急進？都只是將生活的一部分有系統地處理。」

拒評李尚福被免職 人事調動屬常有

提到李尚福和秦剛分別被免去國防部長職務和國務委員職務一職，李慧琼重申人事調動是常有之事，加上現時國際形勢複雜，連連打仗，未來或會有更多未知挑戰出現，認為要對國家的人事布局及任命有信心。