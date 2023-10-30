世紀黑雨｜黃大仙中心牛奶冰室沒頂　老闆：店員喊住話間舖冇咗喇

本港9月6日突然一場世紀暴雨，多區出現嚴重水浸，政府指是「500年一遇」。領展旗下黃大仙中心北館地下低層的水深一度高達2.9米，幾乎淹沒全層，當時只剩下「牛奶冰室」的招牌仍未淹沒，領展今日（10月30日）公布歷經54日的修復工程後，明日將重新開放。



牛奶冰室負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平表示，雨災當日直至凌晨4時才可入睡，翌日到現場觀察後，對兩名店舖主管感到心痛，「佢哋喊住打電話畀我哋總管話︰間舖冇咗喇，點算呀？」他估計停業期間營業額損失數百萬元，最快於11月中復業，笑指「隻牛仔都冇浸親」，相信「喺黃大仙廟隔離，一定會保佑到商場一路旺落去」。



▼9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



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牛奶冰室快完成修復 擬11月中重開

「世紀黑雨」期間，黃大仙中心北館地下低層的牛奶冰室幾近沒頂，餐廳的枱櫈、雜物及宣傳牌等隨水飄浮，只見招牌上的名稱及乳牛造型，引來大批街坊在上層圍觀，成為當時雨災的經典畫面之一。

負責人柯鎮平今日（30日）出席領展的記者會，並在現場觀察環境後，表示過去曾一度擔心修復無期及顧客流失，但現在可期望「牛奶仔」可於11月中再次與街坊會面。

牛仔喺雨災期間裡面仲游緊水，招牌喺起嗰個位置一路飄浮緊，隻牛仔都冇浸親。 牛奶冰室負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平

▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



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牛奶冰室負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平。（夏家朗攝）

雨災當日只睡兩小時︰完全空白唔知點解決問題

「冇想過今日可以雨災後，可以講一講當日同今日嘅心情。」柯鎮平指，當日凌晨已收到管理處通知大量雨水湧進商場，只希望黑雨可盡快結束，直至凌晨4時才可入睡。或因心情相當沉重，他在兩小時後便睡醒，並與員工到場觀察災情，「我哋第二日好早落咗嚟呢個場，考慮下呢間店舖嚟緊日子究竟點。但完全都係空白，完全唔知點解決問題。」

雖然下屬毋須夜更工作，不必擔心人命傷亡。但柯鎮平仍為兩名店舖主管感到心痛，當時二人在早上看到店舖的慘況後不禁落淚。「佢哋喊住打電話畀我哋總管話︰間舖冇咗喇，點算呀？」

內部所有基建、電器及廚房已全部拆卸

經此一役後，其他分店亦受到警惕。柯鎮平透露，現時集團已重視廚房管理，以及渠道的淤塞狀況，反而為員工帶來培訓及升級的機會。至於黃大仙商場分店，內部所有基建、電器及廚房已全部拆卸，現時在重新裝修，進行廚房的防水工程。

對數百萬損失感不開心︰黃大仙會保佑商場一路旺落去

柯鎮平並透露，營業額的損失仍在計算中，但形容為「心痛嘅數字」，估計起碼數百萬元，因此他感到相當不開心，並期望未來復業後的生意可追回損失。「損失一定有，但喺黃大仙廟隔離，一定會保佑到商場一路旺落去。」

▼9月12日 大量雜物被搬至黃大仙中心對開空地▼

