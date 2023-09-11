黃大仙中心牛奶冰室終「上水」裝修2個月搞成咁？網民:激似這古蹟

香港上星期四晚(9日)經歷世紀暴雨，不少地區仿如澤國，其中黃大仙更是重災區，黃大仙中心北館的地庫更幾近淹沒，當中牛奶冰室更有沒頂之災。經過幾日的善後工作，黃大仙區的洪水終於有所減退，而在地庫的牛奶冰室也終於「上水」，不過從網上圖片所見整個冰室都變了泥濘，不少網民驚嘆超似10000年前的出土文物......



本港上星期下起「500年一遇」的世紀雨災，多區出現嚴重水浸，當中黃大仙更是重災區。除黃大仙港鐵站出現嚴重水浸外，旁邊的黃大仙中心北館亦「難逃一災」。即使廣場的大門已緊閉，急流仍從門縫位置湧入廣場，地下層水浸及腰，不少雜物都被水沖走，並飄浮在水上。

當中在地庫LＧ的「牛奶冰室」更被浸到只見招牌，情況令人擔心，有網民更推斷冰室內的設備應該會全報廢，有該層開設美容產品及服務的店主更跟《香港01》表示，該餐廳只新裝修了兩個月。

經過連日清理後，商場逐漸已水退，商場地庫顯得一片狼藉。牛奶冰室也終於上水，從網上圖片所見，該餐廳滿布泥濘，有網民笑指似10000年一遇：「黃大仙有遠古文物出土，挖掘人員正鑑定年代」。有網民表示「睇過屋頂嘅設計，最少都有五千年歷史」，「放幾個兵馬俑入去」、「真正沉浸式」也有網民認為有點似日本動畫《千與千尋》入面給豬食的鋪頭，「屋頂還有小橋過去」。

資料圖片

據了解黃大仙北館地庫一共有八間店鋪，有店主水退後表示「全部貨架冧晒」，「我見到間間都係……打仗都冇咁亂。」