陳茂波：現談是否加稅言之尚早　遇經濟周期「唔好自己嚇自己」

財政司司長陳茂波早前到美國三藩市出席亞太經合組織會議（APEC），他期後提及有經濟體正思考增加稅收來源，惹外界關注香港是否要加稅。陳茂波今日（26日）在電台節目上表示，新一份《財政預算案》會作公眾諮詢，現談論是否加稅是「言之尚早」，政府會審時度勢，呼籲大家不要「自己嚇自己」。



財政司司長陳茂波在電台節目上表示，新一份《財政預算案》會作公眾諮詢，現談論是否加稅是「言之尚早」。（資料圖片/政府新聞處圖片）

陳茂波在商台《政好星期天》上表示，今次行程前訂出三項目標，包括是說好香港故事、招商引資及了解各成員對全球經濟的看法。他表示，各成員對明年經濟較為悲觀，因息口高，對營商有壓力，加上地緣政治因素，不同經濟體在疫情期間投放大量金錢，目前要重建經濟韌性。

會議期間，陳茂波與國家主席習近平短暫交流，陳茂波表示，當時向習主席匯報香港經濟和社會情況，習主席十分關心香港，亦十分掌握香港實況，包括招商引資和吸引人才政策，並支持香港發展。

習近平（右）在APEC領導人非正式峰會期間，兩度主動與陳茂波交流（路透社圖片）

談加稅與否言之尚早

陳茂波早前曾提到，部分國家正思考增加稅收來源，引起本港加稅討論。陳茂波重申，來年《財政預算案》會進行公眾諮詢，現時談論加稅與否是「言之尚早」，政府會掌握民情和商界情況，審時度勢，他提醒「唔好自己嚇自己」，希望社會明白經濟有周期，香港稅制簡單，稅收會隨經濟環境波動，最重要是在經濟周期內大致保持平衡，毋須擔心公共財政「乾塘」。

對於政府調低本港全年經濟預測至3.2%，陳茂波指出，主因是內地出口有所下調，幅度較預期大，本港以轉口貿易為主，但本港的消費和投資均現正增長，訪港旅客和航班數目已恢復至疫情前約六成，期望航班今年內可恢復至八成，預計明年可以全面恢復。