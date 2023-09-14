香港夜繽紛｜陳茂波：逾80商場參與　直播部份英超賽事及杭州亞運

政府今日（13日）傍晚在西九文化區舉辦「香港夜繽紛」啟動禮，由財政司司長陳茂波主禮，推出多項夜間活動，在中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、萬聖節、聖誕節、新年至明年初。陳茂波指，疫情三年影響很大，亦改變生活習慣，希望推動「香港夜繽紛」，讓市民一家大細、和同事朋友在晚上多點選擇，推動夜晚的市道，「一家大細可以食完晚飯，去吓博物館睇埋先。」

陳茂波指，會有逾80個商場舉辦直播活動，包括英超事賽事及杭州亞運等。



港鐵推「賞你搭」晚間車程「搭5送1」。（廖雁雄攝）

陳茂波在「香港夜繽紛」啟動禮上宣布，會在超過80個商場，舉辦英超賽事直播、杭州亞運會直播等，並舉辦國際搖滾樂節、戶外露營夜以及電影晚會等，而商場亦因應延長營業時間。

他又提及，市民可以用優惠票價坐開蓬巴士，該輛巴士會推出夜間特別路線。而旅發局會推出「品味全城計劃」，介紹本地的餐廳、酒吧部分人氣餐廳，並推出優惠餐單。

當局亦會在觀塘、西環、灣仔三個海濱舉行一系列週末晚上活動，包括音樂表演、無人機表演、文創活動，並會鼓勵全港各區在河畔和海濱地方舉辦活動，讓區內居民參與。

「香港夜繽紛」重點優惠



．戲院推出夜場購票優惠

．香港藝術館、香港科學館及香港太空館將為市民和遊客帶來博物館夜遊體驗，並在星期五、六、目及公眾假期延長開放時間至晚上10時

．西九文化區M+在晚間舉行博物館夜間展廳活動和工作坊

．大館於未來六個月呈獻各項晚間表演及蓺術展覽

．市民逢周三晚可以免費入跑馬地馬場公眾席

．港鐵推出「玩夜啲 賞你搭」優惠，使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士每滿五次晚間車程，晚上10時30 分後出閘，即可獲得一次免費本地車程獎賞

．旅發局向旅客派發「香港夜饗樂」優惠券，以及提供開篷巴士夜遊特別優惠

蘭桂坊。

個別日子活動



．9月15至10月8日 癸卯年中秋綵燈會

．9月15日至10月31日 海洋公園哈喂全園祭

．9月16至10月31日 香港迪士尼樂園萬聖活動

．9月22至23日海洋公園夜超自然遊蹤

．9月23日 NewBomb音樂會

．9月28至30日 大坑舞火龍

．9月30日 「月來越好，歡樂灣區」大型無人機表演

．9月底至11月底逢周末 灣仔、卑路乍灣、觀塘舉行10多項活動，包表演、文創、小賣等

．9月底至10月 蘭桂坊餐飲優惠及活動

．9月中至12月 超過80間商場優惠及活動

(余俊亮攝／資料圖片）

．10月1日 2023年國慶煙花匯演

．10月26至29日 2023香港美酒佳餚巡禮

．11月24日至明年1月1日 2023香港繽紛冬日巡禮

．12月16至明年1月8日 第57屆工展會

．12月31日海洋公園除夕倒數派對

．12月31日 香港跨年倒數

．今年第四季 廟街夜市

．2024年2月10日 新春國際匯演之夜

．2024年初 民青局地區活動