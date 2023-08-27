陳茂波指數碼娛樂是潛力龐大的經濟產業　正努力把握新發展機遇

科技有助帶動經濟，財政司司長陳茂波今日（27日）發表網誌稱，香港身為國際金融中心和重視創新科技的大都會，「必須有時不我與的逼切感」，把握創科發展的趨勢，並指正積極應用Web3和其他最新技術。他又提到，創新科技的應用和演進，成為近年娛樂產業急速擴張的主要驅動力，認為高質素的娛樂體驗能刺激消費、推動經濟，強調正把握新一波數碼娛樂發展的機遇。



陳茂波以「娛樂無邊界 Web3新視界」為題發表網誌，指在數碼科技的推動下，數碼娛樂是潛力龐大的經濟產業，有研究報告預計，全球線上娛樂市場收入將由2021年的1,842億美元，增加至2027年的6,534億美元，複合年均增長率達21%。他續指，過去十多年的科技發展，造就了串流音樂、串流視頻、社交平台和手機遊戲等的爆發式增長，預計下一波的突破式增長，可能由第三代互聯網（Web3）及區塊鏈技術驅動。

陳茂波認為，高質素的娛樂體驗能刺激消費、推動經濟，數碼港現時匯聚了約170間從事數碼娛樂的公司，涉及元宇宙、遊戲開發、遊戲大數據分析、電競器材及周邊的研發等業務，部份公司亦應用Web3和其他最新技術，例如有本地數字健康初創企業，今年與漫威娛樂（Marvel Entertainment）合作，將推出全球首款沉浸互動式（immersive interaction）健身冒險應用程式，玩家可以跟漫畫角色一起運動健身。他強調，正努力把握新一波數碼娛樂發展的機遇。

陳茂波在2023數碼娛樂領袖論壇開幕禮致辭。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波稱，由他主持的第三代互聯網發展專責小組，已召開了會議，會從規管框架、生態系統、基建、人才培訓及教育推廣等方面，協助政府推動Web3的發展。他又稱，身為國際金融中心和重視創新科技的大都會，「必須有時不我與的逼切感」，在穩慎和監管的前提下，引領和驅動創新探索與發展，讓香港在競爭激烈的科技創新浪潮中能乘勢而上，發展經濟。