凱施餅店清盤案　稱與潛在投資者磋商　官准案件押後至1.29再處理

撰文：朱棨新
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多次被追租的連鎖麵包品牌凱施餅店，其經營公司凱施食品有限公司被申請清盤，案件今(27日)在高等法院處理。凱施的律師指，正和潛在投資者進行磋商，要求案件3個月。惟現時的呈請人領展，認為法庭應即時頒下清盤令。法官最終同意把案件押後2個月，至明年1月29日再處理，期間凱施承諾支付佔用領展7個物業的兩個月租金，合共170萬元。

領展物業早前取代東亞銀行，成為本案呈請人，要求頒令凱施食品有限公司清盤。

領展的代表律師指，就凱施呈交備忘錄，顯示正和潛在投資者進行磋商，要求把案件押後。惟領展指，涉案備忘錄未有就還款作出任何承諾，亦沒有顯示何時可促成該投資。領展又指，現時凱施仍佔用領展7個物業，而且未有繼續交租，要求法庭頒令凱施清盤。

凱施的代表律師回應指，由於正在進行磋商，望法庭押後3個月。惟法官質疑，為何法庭要押後3個月，期間凱施在沒有交租下，繼續佔用領展物業。凱施索取指示後，承諾案件押後兩個月情況下，向領展支付兩個月的租金，合共170萬元。法官因此把案件押後至明年1月29日再處理，凱施於21天內，向領展支付該170萬元。

案件編號：HCCW 312/2023

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