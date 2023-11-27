懲教署12.1增中英文筆試　涉實用寫作及20條MC　DSE不達標可報考

懲教署今日（27日）宣布，周五（12月1日）起，將增設「二級懲教助理中／英文筆試」，讓中學文憑試（DSE）語文不達標的有意投考者報考，相關筆試是以DSE中英文科第2級為基準，成績將永久有效。懲教署強調，一直採用積極的招聘策略吸納新人，新增的筆試冀提供額外的符合語文能力要求的途徑。



懲教署早前在赤柱職員訓練院舉行學員結業會操。（資料圖片／政府新聞網）

懲教署表示，新增的中／英文筆試會以中學文憑考試（DSE）中英文科第2級為基準，分為中文筆試和英文筆試兩份試卷，當中部份問題涉及懲教工作的元素，考生須於60分鐘內完成每份試卷。每份試卷分為兩部份，包括：

．「實用寫作」：一條題目，考核語文寫作及邏輯思考能力

．「選擇題」：20條題目，考核字詞辨析、句子辨析及詞句運用的能力。

懲教署12月1日增設「二級懲教助理中／英文筆試」。（懲教署網站截圖）

懲教署網頁報考筆試 成績將永久有效

投考者在周五起，可透過懲教署網頁報考相關上述筆試，通過筆試後會被視為符合二級懲教助理職位的語文能力要求，相關成績將永久有效。

懲教署指，一直採用積極的招聘策略吸納新人，包括在今年9月中起，採用新的懲教主任及二級懲教助理入職體能測試標準，並將二級懲教助理的體能測試、《基本法及香港國安法》測試、小組面試及遴選面試，由過往兩日分開進行縮短至一日內完成，以方便投考者及加快遴選程序。

懲教署強調，會繼續加強宣傳及舉辦不同類型的招募活動，包括入職講座、工作坊、展覽及到粵港澳大灣區大學進行招聘會等，以吸引更多人士投身懲教工作。