懲教署9.16放寬體能測試　取消仰臥起坐、立地直跳　遴選縮至一日

警隊和消防處等紀律部隊先後放寬體能要求後，懲教署今日（8月1日）亦宣布，下月16日起，懲教主任及二級懲教助理的入職體能測試將採用新標準，當中測試項目將由五項改為四項，當中一分鐘仰臥起坐、三次立地向上直跳將會取消，由靜態肌力測試取代，而穿梭跑則由9米 x 10次，大幅放寬至10米 x 4次，現行的測試項目只有俯撐取放和800米跑獲保留。



香港懲教學院。（資料圖片／葉泳心攝）

懲教署指，新的體能測試項目將由五項改為四項，包括：

1/ 靜態肌力測試（上臂力、肩膊力、 腿力及腰背力）

2/ 10米 x 4次穿梭跑

3/ 俯撐取放（30秒）

4/ 800米跑

當局解釋，早前委託運動醫學專家行檢討已沿用近20年的體能測試項目及標準，以重新制訂更能符合現今懲教人員日常工作需要的體能測試要求，強調署方會不時檢視招募政策，包括入職要求，並採取積極主動策略以吸引更多人士投考。

除了放寬體能要求後，當局又指，近月已將體能測試、《基本法及香港國安法》測試、小組面試及遴選面試由過往兩日分開完成縮短至一日內完成，以加快遴選程序。

懲教署稱，會繼續加強宣傳及舉辦不同類型的招募活動，包括入職講座、工作坊、展覽及到粵港澳大灣區大學進行招聘會等，以吸引更多人士投身懲教工作。