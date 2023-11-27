全港首輛雙層氫能巴士周四落地試行　特首試搭做首名乘客

政府近年積極推動綠色運輸，城巴今日（27日）公布，即將於本周四（30日）為雙層氫能巴士及首個加氫站舉行啟動典禮，屆時政府官員將會試坐該輛巴士，意味本港終於有雙層氫能巴士通過政府部門的車輛類型評定，可落地試行，成為首輛可於路面行駛及接載乘客的氫能巴士。



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城巴位於西九龍車廠的加氫站於8月完成安裝，上月正式投入服務，為全港首個加氫站，可以配合配備IV型車載儲氫瓶的首輛氫能巴士使用。城巴早前曾表示，明年將會引入5輛或以上量產型氫巴，預料只需加氫10分鐘，續航力則可超過400公里。

翻查資料，由福建汽車生產商威馳騰設計及建造的雙層三軸氫能巴士，在10月中運抵香港，以接受政府部門的車輛類型評定。城巴今日（27日）表示，香港史上首輛雙層氫能巴士及首個加氫站將會於本周四（30日）上午舉行啟動典禮，特首李家超主禮，環境及生態局局長謝展寰、運輸及物流局局長林世雄將會成為香港首位氫能車的乘客，意味本港首輛雙層氫能巴士已通過車輛類型評定，可運載乘客，並於路面行駛。

城巴早前推出「Mission Zero」零排放轉型計劃，承諾於2045年或之前全面轉用「零排放」巴士，把目前正行駛的柴油巴士逐步更換至電動巴士和氫氣巴士。