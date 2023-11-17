城巴雙層氫能巴士即將落地試行　西九龍車廠加氫站完成全廠禁煙

政府推動綠色運輸，包括研究氫能車。城巴今日（17日）表示，全港首個加氫站已於西九龍車廠興建完成，氫能巴士亦正接受政府部門的車輛類型評定，通過後將能在路面行駛。據間接持有城巴的能源公司漢思能源早前透露，預料氫能巴士可於本月完成測試落地；城巴亦於Facebook預告氫能巴士即將試行。

據了解，城巴日前發內部通告，指為配合營運所需，西九龍車廠取消所有吸煙區，全車廠劃為無煙空間，違者會被紀律處分，估計措施於氫能巴士發展有關。



加氫10分鐘可行駛400公里

城巴西九龍車廠的加氫站由中集安瑞科控股旗下的中集氫能，負責供應及安裝。城巴表示，該加氫站已興建完成，現正檢測及培訓人員，料今年內啟用；至於由福建汽車生產商威馳騰設計及建造的雙層三軸氫能巴士，亦已於10月中運抵香港，正接受政府部門的車輛類型評定，通過後就能於路面行駛，屆時由加氫站加注氫氣。

翻查資料，漢思能源於今年8月在中期業績透露，預計加氫站可於11月完成政府測試，並與城巴首輛氫能巴士一起開始運營。城巴Facebook則指，氫能巴士即將試行，只要加氫10分鐘，就可行駛400公里。

首輛雙層三軸氫能巴士已於10月到港（城巴提供相片）

西九龍車廠劃為無煙空間 員工違規面臨紀律處分

城巴董事總經理李卓豪表示，城巴決心成為香港新能源轉型的領導者和先行者，支持政府政策，從而發展新科技並取得可靠成果。

氫氣屬易燃氣體，若貯藏不當再遇上火源，隨時有爆炸風險。據了解，城巴於本月中發內部通告，指西九龍車廠內原有的三個吸煙區將全數取消，全廠劃為無煙空間，無論員工或訪客都必須遵守，城巴將加強抽查，並向違規員工紀律處分。