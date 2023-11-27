最新禮金公價｜調查：$68888創新高　料跳過不祥「7」字直飆$8萬

今年雙春兼潤月，是結婚好日子。有機構今日（27日）發布「 2023年結婚消費調查」，預計今年結婚宗數錄4.2萬宗，新人平均結婚開支亦首破40萬元。至於今年禮金中位數，就由去年68,000元微升至今年的68,888元，連續三年上升創新高，調查預計升勢未止，不過由於「7」字意頭不祥，估計會直接跳上8萬元。



今年雙春兼潤月，是結婚好日子。（資料圖片/廖雁雄攝）

「生活易」於今年9月至11月期間，訪問了1,033位於2023 至2025年間結婚之新人，調查發現，結婚總消費衝破40萬元，新人平均結婚開支比去年升9%，由384,366元增至419,751元。

結婚總消費衝破40萬元

數字反映，自疫後宴會人數上限、疫苗通行證、口罩令及出人境限制等會影響新人籌備婚禮的限制全面解除後，今年新人已可全面復常舉辦婚禮，加上今年雙春兼潤月，令婚價市場蓬勃，但預計明年盲年，結婚數字或會再調整。

各項結婚開支亦有上升趨勢，如婚宴酒席方面的平均開支，2023年的的酒席平均開支為170,886元，雖比2019年疫情前的185,389元低，但比去年的149,044元，升幅有15%，而結婚首飾及戒指、蜜月旅行、婚紗禮服、婚紗婚禮攝影等開支都比去年高4%至9%。

婚禮擺酒方面，選擇舉行晚間婚宴的人數回升，而超過一半的新人會選擇在酒店擺婚宴，平均每對新人擺19圍，已到2019年前的水平，但選擇10圍以下的仍佔27%，六成人擺15圍以下，不過有11%會擺26圍，把平均數拉高。

「生活易」調查發現，新人禮金連升三年。

調查：兩萬元生育獎勵金未刺激結婚數字上升

禮金方面，今年禮金中位數由去年68,000元微升至今年的68,888元，連續三年上升，估計新人及外父外母在定訂禮金時着重意頭，取其「順利」及「發」等意思。

「生活易」行政總裁馬宗傑指，外父外母很重視禮金，「你經濟有問題你嘅事，但禮金每年都要有適當加幅。」馬宗傑估計禮金或會繼續有上升趨勢，但「7」字意頭不好，有機會直上80,000元，新人又要預更多錢在結婚上。

根據政府統計處2023年以首3季結婚宗數作推算，預計全年會有42,247宗，比去年29,983宗上升41%，亦是疫情後首次重上4萬宗以上。不過，「生活易」媒體業務及市場部主管周卓盈指，政府雖然推出鼓勵生育措施，生小孩派兩萬元獎勵金，但未見有影響到結婚數字，預計明年結婚人數會與今年差不多，未必會再上升。