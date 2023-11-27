最新人情公價｜高級酒店中位數$1500、酒樓$800　收餅卡要付咁多

生活易今日（27日）公佈「 2023年結婚消費調查」結果，平均每對新人擺19圍，已回到2019年前水平。賓客飲宴要給多少人情？高級酒店人情價格中位數為1,500元，一般酒店則為1,000元，而酒樓則為800元，連續四年不變，維持在2020年水平。



受訪新人平均擺19圍 回覆至2019年水平

生活易於今年9月至11 月期間，訪問了1,033位於2023至2025年間結婚之新人，以了解一眾準新人的總開支及消費模式。選擇舉行晚間婚宴的人數回升，而超過一半的新人會選擇在酒店擺婚宴，平均每對新人擺19圍，已到2019年前的水平；選擇10圍以下的佔27%，六成擺15圍以下，不過有11%會擺26圍，把平均數拉高。

各項結婚開支亦有上升趨勢，如婚宴酒席方面的平均開支，2023年的的酒席平均開支為170,886元，雖比2019年疫情前的185,389元低，但比去年的149,044元上升15%。

生活易今日公佈最新人情公價，維持四年不變。（生活易提供圖片）

人情公價維持2020年水平 4年來未加價

雖然多方面的婚禮開支上升，但人情卻沒有上升，現時高級酒店婚宴人情中位數為1,500元，比2019年高100元，但此價位已連續4年相同；一般酒店、私人會所、特色婚宴場地均為1,000元；酒樓、午間婚宴及西餐廳維持800元，也是連續4年相同。

至於酒會、只出席註冊處/教堂的簽紙儀式、只派餅卡，中位數分別為800、500及300元。

「生活易」行政總裁馬宗傑馬宗傑認為，雖然今年結婚數字上升，但預計未來市道仍會較靜。由意結婚人數下跌，這是業界無法改變的事，加上移民潮，可能新人的親友移民外地，令他們選擇將婚宴簡單進行，減少酒席等，不過新人願意用更多錢於婚禮上，加上家長贊助，而且支出可透過人情幫補，對婚禮行業仍然是好消息，業界應想想如何將產品及服務質素提升，提升價格以賺取更多利潤，另外業界亦應加強宣傳推廣，以助增加生意額。