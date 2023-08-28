香港人口｜每千女性對911男性　結婚年齡中位數再押後0.3歲

香港人口結構持續女多男少，政府統計處最新數字顯示，本港去年年底有747萬人，當中每1,000名女性就有911名男性；港人傾向遲婚，首次「拉埋天窗」的年齡中位數，女性及男性分別延後至30.7歲及32.2歲，較兩年前再遲0.3歲。



在政府公務員隊伍中，首長級人員以男性為主導有820人，較女性572人為高。



2021年2月18日，市民戴着口罩穿過地鐵站通道。（梁鵬威攝）

根據政府統計處「香港的女性及男性—主要統計數字」，去年底本港有747萬人，當中女性有406萬人，按年上升1%，男性有341萬人，按年升0.9%，撇除外籍家庭傭工後，每1,000名女性對911名男性，與2021年每1,000名女性對910名男性相若。

女性及男性分別30.7歲及32.2歲初婚中位數

出生數字方面，女性和男性活產嬰兒的數目分別從2021年的17, 993人及18, 960人下降至2022年的15, 663人及16, 838人，各減少超過一成。

婚姻方面，去年有逾3萬宗結婚，較2021年2.6萬為高，而初婚年齡中位數就有所延遲，2020年女性及男性分別於30.4歲及31.9初婚，去年已分別押後至30.7歲及32.2歲。

本港去年有逾3萬宗結婚，較2021年2.6萬為高。(張浩維攝)

首長級政府人員男性比例稍為減少

本港整體勞動人口參與率從2021年的59.4%，下降至2022年的58.2%，女性及男性勞動人口分別有189萬及188萬人，男性的就業不足率及失業率均較女性為高錄2.8%及5.1%，女性就分別錄1.9%及3.5%，男性的月入中位數為2.1萬元較女性1.5萬元為多。

在政府公務員隊伍中，女性和男性的首長級人員數目分別由2021年年中的555名及819名，增加至2022年年中的572名及820名。女性首長級人員的比例由2021年年中的40.4%輕微上升至2022年年中的41.1%，而男性的比例則從2021年年中的59.6%輕微下降至2022年年中的58.9%。

至於參與公營架構諮詢及法定組織的非官方成員方面，女性數目由2021年的1,835人增至2022年的1,844人，而同期男性數目則由4,022人減至3,942人。