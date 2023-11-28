30歲女與鄰居爭執後　涉網上披露影片及負評　違「起底」罪被捕

私隱專員公署今日（28日）公布，拘捕一名30歲女子，涉與一對鄰居夫婦因事發生爭執，期間被捕人涉以手提錄影對方，其後有人在一個社交媒體平台的兩個公開群組，先後發布了四條包含一對夫婦的個人資料的帖文，該些帖文附有上述的錄影片段，並對兩人作出負面的評論和指控。



被披露的個人資料包括兩名事主的中文姓名、住址及照片，而上述片段中亦載有他們的容貌。被捕人士現正被扣留調查，私隱專員公署會繼續調查案件。



私隱專員公署拘捕一名32歲男子。（資料圖片）

私隱專員公署今日在港島區拘捕一名30歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經兩名資料當事人的同意下披露了他們的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

調查顯示，兩名事主是夫婦，被捕人士是他們的鄰居，兩戶素有積怨。2022年3月，兩名事主與被捕人士因事發生爭執，期間被捕人士以手提電話錄影兩名事主。

翌日至2022年5月期間，有人在一個社交媒體平台的兩個公開群組先後發布了四條包含兩名事主個人資料的帖文，該些帖文附有上述的錄影片段，並對兩名事主作出負面的評論和指控。被披露的個人資料包括兩名事主的中文姓名、住址及照片，而上述片段中亦載有他們的容貌。