詹培忠父子涉串謀欺詐案　將於明年5.2開審　預料需時60天

前立法會議員詹培忠與兒子等人，涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時，隱暪秘密「買殼」協議，被控串謀欺詐聯交所、該上市公司以及其董事會和股東，並涉處理犯罪得益4200萬元。案件今(28日)在區域法院再訊，並排期於明年5月2日開審，預料需時60天。此外，詹氏父子代表律師庭上透露，他們擬申請永久終止聆訊。



現時3名被告分別為詹培忠（75歲，亞洲資源控股大股東）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（65歲，無業）。

詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，一同串謀並與其他人詐騙亞洲資源、其董事會及股東，及聯交所。

王蓓麗則另被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，指其與馬鐘鴻於2013年10月24日至2014年1月24日期間，知道或有合理理由相信某財產，即由亞洲資源發行、本金金額為4,200萬元的可換股票據，全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

此外，同案另一名被告馬鐘鴻（48歲，商人）去年未有到庭應訊，現時仍被通緝。

詹培忠的代表律師今透露，擬申請永久終止聆訊，並指廉署自2013年開始調查本案，至2018年才首次拘捕和約見，而被告在2021年才被捕和被檢控。詹劍崙一方亦指，將會作同樣申請。

案件編號：DCCC 439-440/2022