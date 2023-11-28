公屋富戶｜瑜伽女曬600呎海景公屋　房屋署長踢爆做假放小紅書

早前一名身穿運動內衣及瑜伽褲的「全職媽媽」，拍片介紹600平方呎東涌公屋海景單位短片，影片在小紅書瘋傳，後來被指在深圳擁有物業，不少網民質疑她濫用公屋。



房屋署署長羅淑佩今日（28日）在簡報會上主動提及該個案，她指該屋苑根本無單位面積達600平方呎，在查問單位戶主後，揭發該影片做假，該女子並非住戶，「只係炫富。」羅淑佩指，當局已派員監察網上平台，亦會採取「放蛇」行動，有個案更成功收回濫用公屋單位。



為了加強舉報制度，羅淑佩稱擬參考好市民獎，向報料市民提供誘因，如給予獎狀或獎金。



點擊圖片看，瑜伽褲女在小紅書曬600呎海景單位



內地早前瘋傳1段影片，內容是訪問1位全職媽媽，介紹她月租2200元約600呎公屋單位。 （網上圖片）

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羅淑佩：瑜伽女連深圳有樓都唔係真

今年10月，一名身穿運動瑜伽褲的「全職媽媽」，在小紅書介紹其月租2,200元、面積約600平方呎東涌逸東邨公屋單位，事後她被揭曾拍片，自稱在深圳擁有一個400平方呎物業，被人質疑濫用公屋。

羅淑佩指，當局曾向相關住戶查問，發現影片中的女子並非屋主或住戶，揭發影片做假，「嗰個屋苑無600呎單位......連深圳有樓都唔係真。」當局會續查有關個案。

點擊圖片看，該名瑜伽褲女早前自稱在內地有物業



另有網民找到靚媽於2018年上載的影片，片中她應邀介紹她在深圳花400萬元購買的單位。（影片截圖）

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房署派員監察小紅書、Carousell、Airbnb

羅淑佩指，房署已派員監察小紅書、Carousell、Airbnb等網上平台，每當發現懷疑有人濫用公屋，便會展開追查，當中已有不少成功個案。其中一宗個案涉及在拍賣網站Carousell出租公屋，當局透過「放蛇」證實真有其事，於今年9月底向涉事住房發出遷出通知書，戶主現正就個案上訴。

羅淑佩形容，舉報是打擊濫用公屋的重要途徑。（羅俊文攝）

透過Airbnb照片 鎖定出租單位踢戶主出公屋

另一宗成功個案靠舉報成立，涉及在Airbnb平台出租公屋單位。羅淑佩指，房署職員接獲有關舉報後，透過平台上傳的照片，鎖定啟德屋邨一個單位，追查後證實違反租約，當局於是發出遷出通知書，戶主雖作上訴但不成功。

本年度的收回公屋單位數字，很大機會超過上年度2,200個。（資料圖片）

羅淑佩：有人對濫用公屋恨之入骨

羅淑佩形容，舉報是打擊濫用公屋的重要途徑。以2020/21至2022/23年度為例，當局每年度約收到2,300宗舉報，當中180宗被核實，「如果有充足資料，成功率係高。」為了加強舉報制度，羅淑佩稱擬參考好市民獎，向報料市民提供誘因，如給予獎狀或獎金，「有人對濫用公屋恨之入骨」。

根據房屋署資料顯示，2023/24年度截至11月，因欠租、濫用公屋等原因而收回的單位已接近2,000個。羅估計本年度的收回公屋單位數字，很大機會超過上年度2,200個。