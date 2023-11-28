公屋富戶｜房署加強申報揭59人擁港物業　有住戶持內地物業被踢走

為加強打擊濫用公屋，房委會上月開始要求未住滿10年住戶每2年申報居住狀況，以及是否在港持有住宅物業，首階段涉8.8萬戶公屋戶。房委會與土地註冊處合作，查冊後揭59名公屋成員擁香港物業，當局會追一步跟進，當中有4宗證實不涉濫用。



另房委會收到有人「篤灰」，指有公屋住戶在內地擁有物業及商舖，當局去信內地省市機構追查，證實當中涉及虛報，最終該公屋單位在今年10月31日被收回。



本月底為首批交表的截止日 羅淑佩：無交回或無人居住

房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩今日（28日）表示，本月底為首批交表的截止日期。至昨日（27日）為止已收回近7.5萬份申請，回收率達85%，當局最近會加強有關宣傳，提醒住戶在限期前交回。羅指，如果兩個月的時間內無法交回申報，便很有理由相信該單位無人居住，是懷疑濫用公屋的重要線索。

羅淑佩指，如果住戶在限時內未交回申報，當局會進一步了解原因，例如住戶或因公幹，入院等理由未能回覆，當局會作人性化處理。不過如果無合理理由及證據提供，最嚴重是可即時收回單位。

羅指，當局早前與土地註冊處核對，並向2.5萬戶、涉5.7萬名居住人數查冊，經查證後發現59名家庭成員擁有香港住宅物業，當局會在核實查證後會發出收回通知書。不過，當中4人已確認破產，但因紀錄未更新，導致被納入有關類別，當局不會收回單位。

羅淑佩指，舉報是打擊濫用公屋的重要途徑。（羅俊文攝）

去信內地省市機構揭有住戶擁有物業及商舖

羅續指，當局最近亦接獲舉報，成功收回在內地擁有物業及商舖的公屋住戶單位。她指，當局追查該個案時，曾去信內地省市機構，證實當中涉及虛報，最終該公屋單位在今年10月31日被收回。

對於公屋住戶擁有非內地的海外物業如何追查，羅指銀行業及保險業界已向當局獻計，惟由於涉及執法，羅指不便透露詳情。

於2022/23年度，因租戶濫用公屋及違反租約而回收的公屋單位約2200個，較去年同期增七成，當中800宗個案為濫用公屋，如丟空單位；另有800宗個案涉違反租約條款，如欠租。

羅淑佩指，舉報是打擊濫用公屋的有效途徑，當局擬參考好市民獎，提供誘因予市民作舉報。