瑜伽褲媽媽曬海景公屋影片瘋傳　600呎月租$2200　網民：靚過私樓

香港寸金尺土，正所謂得公屋得天下，是不少人低收入家庭夢想。內地小紅書瘋傳1段影片，內容是訪問新1位「全職媽媽」，介紹她月租2,200元約600呎公屋單位，她指自己與2名子女、丈夫以及工人同住3房一廳。她又在在影片中講解很多內地與香港生活的大不同，指香港一般家庭收入有2萬多元，請女傭不到5,000元，由於她現時是全職媽媽，已沒有聘請家傭。

影片另一個亮點，是單位能遠眺機場及大嶼山場風景，高層開闊海景映入眼簾，這位媽媽花了不足10萬元，便由清水樓打造成現時的小蝸居，全家人住在單位感到幸福感爆棚。影片一出迅即引來不少網民熱議，有人羨慕成功上樓，「靚過私樓」。亦有人錯重點：「媽媽這麼年輕。」



內地早前瘋傳1段影片，內容是訪問1位全職媽媽，介紹她月租2200元約600呎公屋單位。 （網上圖片）

有網民將影片上載至facebook的「公屋討論區」，影片一開始有名男子看似隨街找目標做訪問，在街頭問身穿粉紅色性感緊身運動套裝的兩子之母，問她在香港1個月房租是多少，這名女戶主被截停後表示每月租金約2,000元，因是是公屋所以這麼便宜，隨後她願意讓男子到她家拍攝。

這位女戶主以一口流利普通話夾雜着小量廣東話介紹單位。影片可見，一開門見到單位十分光猛，窗明几淨。男子表示單位很大，女戶主指分得這麼大的單位，在香港算是「好出奇！」，因為她的家庭人數多才分到這個約600呎，3房1廳單位。

從單位窗戶向外可遠眺機場及大嶼山風景，女戶主表示坐3個站便可到迪士尼，看來單位是在東涌逸東邨。她指分配到這公屋感到十分幸運。其後她介紹單位房間，指自己育有1子1女，上下格床同睡1個房間，主人房「不算大，很窄，但在香港算是不錯的了」，另一細房則是工人房，是以前菲傭睡房，但由於她現時是全職母親，所以沒有聘用女傭。女戶主亦指「香港家庭通常都會配一個家傭，不到5千1個月，香港隨便出去打份工也有2萬左右」。

女戶主表示，她花了不到10萬元裝修單位，由原本是清水樓裝修成現時小蝸居，而她為了慳錢，自己油牆，全屋家俬電器也是淘寶貨，「我們香港的話還是喜歡在網上淘」。最後她介紹她的主場，就是廚房，「收納很重要，地方比較小，香港人都是把洗衣機放進廚房的比較多」。

（影片截圖）

影片一出已迅即被瘋傳，引起不少網民討論，有人覺得香港公屋就是無法與內地房子比較，「大陸人啲樓咪仲大仲高」，亦有網民羨慕成功上樓，且獲派海景單位，「靚過私樓」。也有不少人錯重點，笑言：「佢應該住極高層，連心口都有舊雲」、「想問佢展示身段亦或地方呀？」及「媽媽這麼年輕」。