審計報告｜再工業化培訓計劃宜增國安措施　倡設投訴機制「篤灰」

審計報告發現創新科技署旗下的一個「再工業化及科技培訓計劃」新加了國安條款，建議公司及培訓機構須全面遵守國安法，但仍需要加強涉及國安的指導和管理。

審計署建議創科署要求培訓機構及申請培訓資助的公司簽署聲明遵守國安法，以及可參考持續進修基金等的機制，如投訴教職員、教學內容涉違國安的機制。



「再工業化及科技培訓計劃」由職訓局擔任秘書處管理，最新一份審計報告要求第書處及創科署需要加強涉及國安的指導和管理。（職業訓練局網頁）

「再工業化及科技培訓計劃」在2018年推出，以二比一的配對方式資助香港製造業和服務業提升科技水平，由職訓局擔任秘書處管理。最新的審計報告發現，該計劃秘書處無實地探訪申請登記公開課程的培訓機構，亦甚少突擊巡查課堂，每年只有3至27次不等，該計劃網站無提供部份重要的課程資料，如導師資歷及課程費用等。

培訓計劃在2021年12月新加了國安條款，但審計署認為創科署宜就涉及維護國家安全的事宜，加強與培訓計劃有關的指導和管理，並可參考持續進修基金的情況。署方舉了當中三個例子，包括發信要求所有培訓機構就維護國家安全簽署確認書、修訂申請表格，要求基金課程的新登記和續期培訓機構簽署聲明，確認課程安排符合國安法要求，以及就涉及維護國家安全的事宜，發布指引，以及設立投訴機制。

該投訴機制及指引圍繞教學內容、教學材料、授課方式及教職員操守，要求負責人及／或培訓機構對教職員進行指導、監督和管理，提高他們維護國家安全的意識。

創科署稱會要求培訓機構及申請資助公司在申請表格上簽署聲明，表示明白培訓計劃秘書處如相信某些相關行為或活動可能不利於國家安全，可隨時撤銷有關申請及登記。