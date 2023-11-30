房協居屋朗然｜首日交表場面冷清 　慈母：希望兒子有屋娶老婆

房協資助出售房屋「朗然」今日（30日）起接受申請，合共提供422伙，售價介乎255.5萬至645.6萬元，記者早上10時半至中午時份，到大坑的房協申請組視察，期間只有4人遞交申請表，亦只有數人領取售樓書和申請表，場面相當冷清。



以白表家庭身份交表的黃女士指，一直與家人共住，與兒子難有私人空間，兒子亦已搬到大學宿舍，二人已多次抽居屋，但一直落空，希望今次項目能增加機會，可以兒子搬出來住，期望兒子大學畢業後，可以協助供樓，「最緊要佢第日要娶老婆都有個地方。」



11月30日，房協資助出售房屋「朗然」首曰接受申請，惟早上只有數人交表，場面相對冷清。（黃寶瑩攝）

黃女士中午時份，到房協位於大坑的辦事處遞交申請表。她表示，現時與兄弟姊妹同住於土瓜灣的單位，比較擁擠，亦難以有私人空間，一直希望能「上車」，與正在讀大學的兒子一起住，惟早前多次抽房委會居居亦無緣，今期居屋亦排得比較後，希望房協推出資助出售房屋能增加機會，「總之有居屋都會試下入表。」

黃女士指，已抽過幾次居屋均落空，希望今次能一擊即中，為兒子添居所。（黃寶瑩攝）

她表示，今次申請最希望能協助兒子做業主，「因為佢𠵱家讀大學，希望日後能夠成為佢嘅住所」，「最緊要佢第日要娶老婆都有個地方。」

她又指，本身屬意在土瓜灣或西環置業，但「朗然」卻在觀塘安達臣道，「冇所謂啦，𠵱家交通又方便」，目標是購買四五百萬的兩房單位，希望抽到後，讓兒子畢業後可供樓，「因為佢𠵱家讀大學，希望日後能夠成為佢嘅住所」，「最緊要佢第日要娶老婆都有個地方。」

她續指，今次項目以62折推售，雖然售價較房委會居屋貴，但售價仍是負擔能力之內，「如果係心儀嘅話，貴少少都⋯⋯你用錢去買個靚單位，個價錢都一樣啫。」她希望成功抽中後，可讓兒子畢業後供樓。

曾先生說，除了他以一人申請身份交表，現年20多歲的兒子也有交表，希望分頭行事，增加中獎機會。（黃寶瑩攝）

新香港人申請者：安達臣道會改善

曾先生亦以白表單身人士身份交表。他表示，剛來港滿7年成為永久性居民，已急不及待來申請房協項目。他表示，已視察示範單位，認為環境不俗，加上安達臣道一帶的交通日後會改善，故項目相當心儀。

對於今次項目被指較貴，在地盤任職的他則指，售價是主觀，只希望能成功抽中，「抽到就梗係啱啦，要搵個地方住，好過租屋啦」，希望能選到400多萬元的兩房標準廚房單位，以便一家四口共住。他又慨嘆現時租樓租金至少八、九千，日後供樓也相差不遠，相信壓力不會太大。

他透露，除了他以一人申請身份交表，現年20多歲的兒子也有交表，希望分頭行事，增加中獎機會。

劏房戶冀上車：希望多一個機會

郭先生早上近11時，在房協位於大坑的辦事處領取申請表。他表示，現時一家三口居於劏房，已排公屋長達7年，一直未能「上樓」，早前曾申請房委會的居屋，惟卻未能抽中，慨嘆申請居屋只能抱「志在參與」心態，今次房協推出資助出售房屋，便打算再接再厲，希望「多一個機會」改善生活。

對於「朗然」被指定價太貴，他則表示，仍未完全了解項目細節，今日領取申請表和樓書是想了解更多詳情，但坦言若定價太高亦只能放棄。