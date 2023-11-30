氫能巴士．直擊｜行駛期間排放清水　座位較柴油巴士少一成

城巴首輛國產雙層氫能巴士已通過審批，料最快2024年1月於九龍區行走載客。記者今日（30日）於城巴西九龍車廠試乘氫巴及參觀加氫站，氫巴其中一大特點為不會排出廢氣，取而代之的是清水。據城巴介紹，氫巴會一邊行走，一邊排出清水，大約每公里一公升水，直接排至地上，職員更笑稱清水可以飲用。

不過，氫能巴士車尾始終配置不同設備，例如氫燃料電池、儲氫瓶等，車尾位置需削去部份座位，全車只可載119人，若與相同長度的傳統柴油巴士比較，氫巴座位量大約少一成。不過城巴強調，雙層氫巴的載客量較雙層電巴多；未來新款量產型氫巴亦會有更多位。



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雙層氫能巴士由福建汽車生產商威馳騰製造，該公司的大股東與城巴相同，同屬於善水資本。

座位較柴油巴士少 車尾空間較窄

按照現有法例，氫能巴士未能行駛隧道，故不會前往港島區，會停泊在設有加氫站的城巴西九龍車廠。雙層氫巴長12米，設79個座位，及40個企位，即載客量達119人；同屬威馳騰的城巴雙層電巴，亦是79個座位，不過企位則為34個，故總載客量比氫巴少六人。

雙層氫巴的車尾放設不同設備，例如有五個橫放的儲氫瓶，垂直分布於車尾；又有氫燃料電池等裝置，故下層車尾亦與威馳騰雙層電巴相若，尾排的座位被削去，設有廂型結構物存放設備；另一邊則為逃生門。逃生門旁邊有兩個座位，但該處需先上一階級，空間較為窄少，垂直高度約153cm，稍一不慎隨時碰頭，需要彎腰離座。

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若與12米的傳統雙層柴油巴士比較，例如常見的「富豪B9TL 12米」，其載客量為137人，即氫巴的載客量較之少18人，相差13.1%。不過城巴強調，明年引入的新款量產型氫巴，會按照現是的款式改良，座位有望提升。

邊行邊排放清水

另外，氫能巴士的一大賣點是行走期間不會排發放廢氣，取而代之的是清水。城巴示範開動車輛後，隔一段時間便有清水從近車尾位置流出車外，大約每公里路排放一公升水。職員以水樽承載清水，肉眼所見未見雜質，有職員笑言理論上可以飲用，外國亦有同類示範，不過現場未有人試飲。

記者亦曾試坐氫巴，於車廠內行走一圈，車上設備與其他新款巴士大致相同，同樣有USB充電，上下兩層都有安全帶，冷氣亦足夠，不過當時車上不足十人。行車時亦如電動車般較為寧靜。

至於加氫設施方面，會由承載氫氣的長管拖車，將氫氣送至西九龍車廠，然後由卸氫柱接收氫氣，再透過管道輸送至加氫站，並以壓縮機將氫氣加壓，最後便可以加氫槍將氫氣注入氫能巴士。不過在注入氫氣前，無輪工作人員或巴士，都需先移除身上靜電，例如巴士停泊在防靜電塗層區域上，並接駁靜電探測裝置。

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根據城巴資料，氫巴大約需要10至15分鐘，便可注滿氫氣，現時首部「樣板車」氫巴所採用的氫氣壓為350巴（bar，壓力單位，影響巴士的儲氫量），城巴表示其實際續航力仍有待營運測試，不過透露之後量產氫巴的氫氣壓可倍增至700巴，續航力達400公里。

另外，為配合氫能巴士發展，西九龍車廠日前已實施全面禁煙，日前取消全部吸煙區。