氣候變化｜林超英促政府向國家要求「搶氫氣」黃錦星冀實現碳中和

政府明年制定《香港氫能發展策略》，天文台前台長林超英、前環境局局長黃錦星今日（13日）同場出席論壇討論氣候變化議題。林超英表示，全世界各地都在爭奪可再生能源，香港亦需要拿出勇氣，如「搶人才」般「搶氫氣」，向內地要求保留指定百分比的可再生能源給香港，並向其他國家協定氫能供應，「香港政府唔該你，勇啲咁我多。」



天文台前台長林超英出席新世界發展「 1.5°C峰會──以科技定義未來十年」論壇表示，全球每個國家均在爭奪可再生能源，以實現零碳目標，關鍵在於香港如何確保取得足夠可再生能源，又如何令本港各階層以可負擔的價錢獲分配這些能源。

同場的前環境局局長黃錦星於任內出爐《香港氣候行動藍圖2050》。被問及本港應對氣候變化的進程是否按計劃進行（on track），他認為已上軌道，但並不足夠，科技對於碳中和尤其重要，同時需要加強氣候變化的教育，本港才能應對氣候問題。

黃指，政府不同範疇的部門均應設立藍圖實現碳中和，並指全球不同經濟體都採用類似方法應對氣候變化。

天文台前台長林超英指，港府應向內地要求保留指定百分比的可再生能源給香港，並向其他國家協定氫能供應。（陳葆琳攝）

「香港自己造可再生能源，點造都唔夠。」林超英於論壇結束之後接受訪問表示，如果倚靠內地提供可再生能源，卻需要與國内其他城市爭奪，故此港府目前必須向國家爭取預留指定份額的可再生能源予香港，包括太陽能電、風力發電以及氫氣。全世界所有國家都爭奪綠色氫氣減碳，香港應抓緊時間，與上游建立關係，應對氣候變化，如參考日本，與澳洲甚或沙地阿拉伯簽訂氫能供應協議。

人哋已經主動，新加坡都諗緊去搶，香港仲坐喺度諗緊究竟我哋點樣做氫能巴士。其實而家已經要出去搶，好似搶人才咁樣搶氫氣，搶綠色氫氣⋯⋯香港政府唔該你，勇啲咁啄。 天文台前台長林超英

今年9月全球平均氣溫為攝氏16.38度，比起2020年9月平均氣溫，上升攝氏1.75度，林超英稱，不論平均氣溫及上升氣溫均是「破記錄」，全球氣候均出現「突變」，南極洲海冰溶化情況出現「懸崖式轉變」，他推算2070年夏天北冰洋不再有冰，「其實係一樣好恐怖嘅嘢嚟」。