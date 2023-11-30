氫能巴士｜零售價800萬元　貴電巴四成　用灰氫碳排放較高

城巴首輛威馳騰雙層氫能巴士將於明年一月投入服務，為全港首輛獲發牌載客的氫能車，亦是全球架雙層三軸氫能巴士，惟城巴過往一直未透露價錢。近日海關資料顯示，原來首架雙層氫巴零售價為800萬元，比同屬威馳騰製的雙層電巴貴240萬元，相差42.9%；更比九巴比亞迪雙層電巴貴超過一倍。城巴營運及工程總監馮家輝表示，雙層氫巴是配合香港度身訂造，而且是首架，隨着科技發展，相信其價格會下跌。至於會否增加加價壓力，他未有正面回應。

翻查資料，威馳騰與城巴的大股東同屬私募股權投資公司善水資本，該公司近年不斷參與氫能發展，例如近日在香港招股的國鴻氫能，於上年10月簽署戰略合作協議，推動氫能發展。

城巴形容，氫能巴士為零排放交通工具的最佳選項之一。不過，現時氫巴的氫氣屬於「灰氫」，即透過甲烷等化石燃料產生的氫氣，政府曾形容為「高碳排放量」。馮家輝指，香港氫燃料仍在起步階段，若未來規模愈來愈大，會有更多營辦商選擇，甚至可從海外購買綠氫。



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氫能巴士較同廠電動巴士貴240萬 城巴：度身訂造

根據香港海關汽車首次登記稅系統資料顯示，威馳騰雙層氫巴零售價為800萬元、同公司的雙層電巴為560萬元，前者貴240萬元，相差42.9%；至於九巴比亞迪雙層電巴B12D的零售價為360萬元，即氫巴貴逾一倍。

問到為何如此昂貴，以及會否將成本轉嫁市民加價，馮家輝表示，雙層氫巴是城巴與威馳騰共同設計，為香港度身訂造，亦是全球首輛三軸雙層氫巴，相信隨着科技發展，價格會下跌；而且政府會提供資助。翻查資料，城巴當年購入雙層電巴時，同樣指該車是為香港度身訂造。

城巴的威馳騰雙層電巴（資料圖片）

生產商威馳與城巴關係密切 善水資本掌兩公司

氫巴價錢不菲，事實上，生產商威馳騰本身與城巴亦有緊密關係。翻查資料，善水資本與著名氫燃料電池製造廠商巴拉德動力，向威馳騰完成A輪投資。現時善水資本為威馳騰的大股東；而善水資本主席及行政總裁張堃，亦身兼城巴主席，以及威馳騰董事會主席。

張堃於氫巴啟動禮上提到，近日從阿聯酋阿布扎比回港，指已與當地政府簽署協議，提供氫能巴士。事實上，張堃正是代表威馳騰及善水資本到當地。可見，城巴與威馳騰關係密切。

城巴主席張堃，亦是威馳騰董事會主席。（夏家朗攝）

氫能分灰氫、藍氫和綠氫三種 灰氫為化石燃料副產品

善水資本近年大力推動氫能車，除了透過城巴於香港發展，近日在香港招股的國鴻氫能，亦與善水資本有關係。國鴻氫能為內地的氫燃料電池公司，2022年10月曾與善水資本簽署合作協議，以推動氫能。

不過，氫能究竟是否必然環保？雖然燃燒氫氣不會排放氫氣物，但生產氫的過程卻有挑戰，環境及生態局局長謝展寰今年3月於立法會提到，氫能主要分灰氫、藍氫和綠氫三種，其中灰氫為化石燃料副產品，價格雖低，但直指有高碳排放量。至於藍氫，與灰氫相近，但有技術減少碳排放；綠氫來自可再生能源，通過電解水製造，換言之最為環保，但供應非常短缺，需研究降低其生產及運輸成本。

城巴營運及工程總監馮家輝手持由氫巴排放的清水。（夏家朗攝）

城巴馮家輝承認，從加氫站注入氫巴的是灰氫，即最高碳排放的一款。他續指，香港的氫能發展仍是起步階段，供應商有限，相信若日規模愈來愈大，會有更多選擇，甚至可從海外購買綠氫。

另外，燃料價格亦是外國討論氫能車及電動車時的關注點，一般而言，電費都較便宜。問及運作成本。馮家輝指，氫能巴士現時只是起步階段，重申供應商有限，並非適合時機比較，明年城巴會展開柴油巴士、電動巴士、氫能巴士的並行測試，三款車行走相同路線，以比較其效能，再決定未來車隊發展。