城巴擬港島建加氫站　明年安排氫巴、電巴、柴油巴行相同路線比較

政府近年推動新能源車，包括氫能車。環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組，日前同意一項城巴提交的申請，包括計劃安排氫能巴士，與純電動及傳統柴油推動的雙層巴士，於同一路線行走，以比較各款巴士的運作表現。

城巴今日（23日）表示，會在柴灣創富道車廠興建加氫站，並為計劃增購電能及氫能巴士各五輛。城巴續指，首輛氫能巴士料於今年稍後時間投入服務。據城巴股東漢思能源日前指，首輛氫巴料今年11月投入運作。



城巴於今年1月向氫能源跨部門工作小組提交試驗項目申請，試驗範圍包括在其柴灣車廠設置加氫設施，及運作五輛氫能雙層巴士。政府今日表示，工作小組於8月20日同意項目的申請。

城巴表示，會於柴灣創富道車廠興建港島首個加氫站，其規模較現時正興建的西九龍車廠加氫站更大，預計可為量產型三軸雙層氫能巴士供氫，工程料需時12個月，完成後每天可抽取約500公斤氫氣，足夠10至12輛氫能巴士一天的運作。

城巴擬於柴灣創富道車廠興建加氫站。（城巴圖片）

另外，城巴指會安排氫巴、電巴，及傳統柴油巴士，同時行走不同特性的路線，以測試其營運表現，並按其營運數據，制定車隊未來部署電巴及氫巴的比例，以及所須的基建設備。

城巴營運及工程總監馮家輝表示，九龍及港島兩個具策略性位置都加設氫站後，可暫時解決氫巴未能行走隧道的限制，同時了解不同氫氣供應技術的特性，有助氫能業快速發展。

至於何時有首輛氫巴投入運作，城巴指首輛氫巴及加氫站的籌備工作大致順利，預料今年稍後時間投入服務。

翻查資料，間接持有城巴的能源公司漢思能源日前於中期業績表示，第一座加氫站將於10月完成安裝，預計11月可以完成政府測試，並與城巴首輛氫能巴士一起開始營運。