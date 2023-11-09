55億重建荔枝角收押所　保安局：平均建築費與大欖女懲教所相約

政府擬重建荔枝角收押所， 工程所需費用估計逾55億元。保安局今日（9日）表示，重建計劃採用「目的為本、實而不華」的設計原則，將荔枝角收押所重建計劃的建築費用，與2011年大欖女懲教所重建計劃作比較，在剔除兩個項目的獨特因素、及相距逾10年的價格指數變化後，兩者以建築樓面面積計算所得的單位價格，大致相約。



局方又提到，收押所陳舊的設施及配套不足的情況，除了對羈管環境，亦對在囚人士的更生構成影響，重建計劃中提及的各項設施，均針對上述情況及按實際運作的需要作出建議。



荔枝角收押所重建計劃，涉及工程費用逾55億元。（資料圖片）

立法會工務小組委員會昨日（8日）審議荔枝角收押所重建計劃逾55億元撥款建議，會議期間有議員指造價高昂、亦有議員質疑重建計劃中包括的部份設施是否必要，如負壓病房、牙科設施、宗教設施等。

保安局今日出稿表示，重建計劃採用「目的為本、實而不華」的設計原則，在設計和施工安排上盡量應用標準化和簡單化概念，制定符合運作需要的設計要求，在提升工程計劃的建築效率及質量的同時，亦可提升成本效益。

局方指，將荔枝角收押所重建計劃的建築用，與2011年大欖女懲教所重建計劃作比較，在剔除兩個項目的獨特因素、及相距逾10年的價格指數變化後，兩者以建築樓面面積計算所得的單位價格，大致相約。

大欖女懲教所。（資料圖片）

保安局又指，相關重建計劃旨在解決荔枝角收押所設施老化、及在囚人士羈管環境過度擠迫的問題。由於羈留在荔枝角收押所的，主要為等候法庭審訊的未被定罪人士。收押所陳舊的設施及配套不足的情況，除了對羈管環境，亦對在囚人士的更生構成影響，重建計劃中提及的各項設施，均針對上述情況及按實際運作的需要作出建議。

保安局提到，在懲教院所內的醫療設施（包括牙科護理室），可確保在囚人士適時得到診治，亦減低他們往返公立醫院或診所對公眾構成的治安風險。院所內的牙科診治會由衞生署的牙醫定期到訪應診，在囚人士與一般市民一樣須按分流方式處理並排期輪候。而重建計劃中建議的牙科護理室，是為取替原有的牙科護理室而設置。其他院所的在囚人士亦可被安排到荔枝角收押所接受牙科診治。

至於懲教院所內設宗教服務，局方解釋是從道德和靈性方面去幫助在囚人士。重建計劃中建議的多用途宗教服務室，是為便利不同宗教機構人士而設，以便利他們在院所內為在囚人士提供宗教服務，協助其更生。