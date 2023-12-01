明愛醫療事故｜ICU醫生稱問題難靠智能氧氣樽解決　增人手更重要

明愛醫院一名79歲眼科男病人，轉送往深切治療部（ICU）運送期間，氧氣樽氣閥未有開啟，長達5分鐘無氧氣供應，病人後來不治。養和醫院深切治療專科醫生李衛全今早（1日）在電台節目指，事件中負責運送的眼科醫護團隊年資逾10年，惟因眼科較少有情況不穩定的病人，運送相關病人機會更少，「年資長反而未必係優勢。」



他又指，相關問題難靠一個智能氧氣樽、或做指引或表格便能解決，最重要的始終是訓練及人手問題，有關注病人的組織提到，今次事故中涉及眼科的團隊，該專科較少處理突發、緊急病人，質疑是否反映這類較少處理突發、緊急病人的部門，即使有指引，亦未必夠經驗跟足指引，當中或有疏漏，促醫院要加強培訓、演練。



養和醫院深切治療專科醫生李衛全表示，今次事件很不幸，仍需時分析問題源頭，但他提出幾個方向要審視，一是當日病房情況，他解釋當病人情況不穩定，在沒有足夠人手、或要短時間內處理很多事，忙亂便容易出錯。

李衛全稱眼科運送急病人機會少

李衛全續指，縱使當日運送的眼科醫護團隊年資逾10年，但眼科較少有情況不穩定的病人，運送相關病人的機會更少，「年資長反而未必係優勢。」他坦言，如果運送病人的，是較有經驗的醫護團隊或會有改善。

他也提到，處理氧氣樽的程序很簡單，不需要特別訓練，至於由誰人負責，要視乎當時情況、及個別醫院安排，醫生、護士、甚至護工都可以開。他續指，清單確實需要醫生簽署，但清單原意是幫助團隊記得有甚麼事要做，醫生簽署前不一定會先逐項檢查，「好坦白咁講，未必真係逐點檢查完先簽，我相信同事做咗，望落OKAY，未必每點CHECK完，醫生先簽，（清單）幫到手，但唔係百分百。」

明愛即時設提示卡未能針對問題癥結 李衛全：好忙亂都未必睇到

醫院指已即時在提示卡，李衛全認為會有幫助，但未能針對問題癥結，「你掛10張卡，好忙亂都未必睇到。」至於醫院將引入智能氧氣樽，李衛全也坦言問題難靠一個智能氧氣樽、或做指引或表格便能解決，最重要的始終是訓練、及人手問題，「好熟、好夠人，發生機會細啲，由有經驗同事幫手會好啲。」

社協促加強培訓演練

社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目上指，與今次事件類似的事故2018年伊利沙伯醫院已發生過，坦言醫療事故難以完全避免，惟「發生過一次，阻止唔到再一次發生係不可接受。」

他續指，今次事故中涉及眼科的團隊，該專科較少處理突發、緊急病人，質疑是否反映這類較少處理突發、緊急病人的部門，即使有指引，亦未必夠經驗跟足指引，當中或有疏漏，促醫院要加強培訓、演練。

彭鴻昌提到，今次與2018年事故都是在病人運送時出事，認同在運送過程中，如有具經驗的醫護、或深切治療部的人員來協助運送會較好，惟要視乎醫院是否有足夠相關人手協助運送。

他續指，事件一定影響病人信心，促醫院要盡快落實改善措施，如盡快引入智能裝置，醫護在病人運送時也要「睇緊啲、謹慎啲」。

提到事故與病人離世有多大關係，李衛全稱未曾看過病人情況，難判斷病人死亡的最大原因、或與事件是否有很大關連，但他指出病人情況差，「需要好多支持，少咁一樣，對佢係會有影響。」

彭鴻昌則指，期望死因庭可以清楚明確找出病人的死亡原因、及致死過程，當中也應該提到病人當時的情況是否適合做眼科手術、缺氧與死亡原因有甚麼關係等，「希望可以交代。」