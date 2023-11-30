明愛醫療事故｜無涉事醫護停職　院長：幫唔到手覺得唔開心

明愛醫院周三（29日）深夜公布一宗嚴重醫療事故，指一名男病人在由眼科病房轉送往深切治療部（ICU）期間，醫護未有開啟氧氣樽的氣閥，長達5分鐘無氧氣供應，病人血氧飽和度當時持續下降。病人情況持續惡化，於前日中午12時50分離世。



明愛院方今午（30日）召開記者會交代詳情，明愛醫院行政總監屈銘伸就今次事件表示，「幫唔到伯伯手，覺得唔開心。」另外，記者多次提問到底有無醫護需要為事件負責停職，他先指，涉至三名醫護「有人放假、有人返工」，其後補充相關人員是按原有安排放假及工作，又指根源調查委員會未有結果下，不評論醫護對錯。



明愛醫院周三晚公布一名79歲眼科男病人懷疑出現急性腸阻塞情況，在周二由眼科病房轉送往深切治療部（ICU），期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員在11時15分發現病人使用的氧氣樽，氣閥在運送期間未有開啟，按院方公布為時長達5分鐘無氧氣供應。病人最終昨日中午12時50分離世。

成立根源調查委員會跟進 九龍西醫院聯網總監羅振邦向家屬致歉

羅振邦表示，死者在轉送病房過程中，血氧飽和度下降轉差後離世，發現氧氣氣伐未有開啟，對病人離身感到十分難過，已向家屬解釋，致深切慰問及致歉，會成立根源調查委員會跟進，有關個案已呈報死因裁判官跟進。

明愛醫院。（資料圖片）

明愛醫院行政總監屈銘伸則就今次事件表示，「幫唔到伯伯手，覺得唔開心。」另外，記者多次提問到底有無醫護需要為事件負責停職，他未有透露涉事者為何人，僅指運送團隊涉及三名醫護，包括一名眼科醫生和兩名病房資深護士，當中「有人放假、有人返工」。他其後在記者追問下，補充相關人員是按原有安排放假及工作，三人的年資均超過十年，又指根源調查委員會未有結果下，不評論醫護對錯，及後如果發現醫護人員有偏差，會按人事程序跟進。