明愛醫療事故｜時序一文看清　曾心跳停頓　插喉始知氣道有嘔吐物

明愛醫院昨晚（29日）深夜公布一宗醫療事故，提到一名79歲眼科男病人，因懷疑出現急性腸阻塞情況轉送往深切治療部（ICU），惟運送期間氧氣樽氣閥在運送期間未有開啟，長達5分鐘無氧氣供應。男病人在入住深切治療病房後兩分鐘出現心率不正及心肺功能開始失效，並一度沒有心跳，而在插喉時發現有很多嘔吐物，延至中午不治。



明愛醫院今午（30日）舉行記者會交代事件，惟誰人負責氣閥開關、病人氣道為何有嘔吐物、醫護是否有跟中運送病人的指引等，相關負責人一律未有回答，而明愛醫院院長屈銘伸一度指出供氧是「補貼」，不是唯一生命維繫舉措。



香港醫學會會董、急症科醫生李福基指出，聞5度氧氣已是很重症的病人，如沒有氧氣予病人或致窒息，「唔好講五分鐘，一分鐘都死」。他亦難以理解，為何病人在插喉時才會發現有嘔吐物，因一般當發現病人呼吸困難就會找出相關原因。



明愛醫院今午交代醫療事故，指男病人原定在11月29日做右眼白內障手術，惟因情況不穩獲安排在11月27日先入院，其在翌日（28日）凌晨三時，指自己肚痛，獲護士給予舒緩藥物，至9月時醫生巡房時才發現男病人神智不清醒，上壓及下壓分別為98及53，血氧飽和度只有88%，需要聞到5度氧氣。

男病人的情況持續惡化，至早上11時上壓及下壓分別為98及72，故安排將病人送往深切治療部，而在運送期間血氧飽和量由94%下降至80%。男病人到達深切治療部，始發現氧氣樽氣閥無開，即長達5分鐘無氧氣供應。男病人在入住深切治療病房後兩分鐘出現心率不正及心肺功能開始失效，並一度沒有心跳，而在插喉時發現有很多嘔吐物，延至中午12時50分不治。院方其後為病人血液種菌，亦種出與腸道有關的細菌，有細菌入血的跡象。

不過，整件醫療事故仍有不少謎團未有解答，記者會上有多名記者查問負責氣閥開關為何人及相關資歷，惟明愛醫院院長屈銘伸僅指，整個運送團隊都有責任，在多次追問下僅回應是包括一名眼科醫生和兩名病房資深護士，年資超過10年，但就未有透露負責氣閥開關的醫護實際年資及職級。另外，院方在記者會上亦未有交代醫護在運送病人時有否跟足指引，僅指指引有提到準備及運送的檢查項目，包括氧氣樽是否有足夠氧氣及有沒有開到氣閥。

值得一提的是，院方在插喉時才發現氣道有很多嘔吐物。被問到是否涉及人為疏忽，未有確保病人氣道暢通時，九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文回應提問時指出，病人氣道一直沒有問題，但則沒有解釋為何會有嘔吐物。

明愛醫院。（資料圖片）

雖然明愛醫院院長屈銘伸指出供氧是「補貼」，不是唯一生命維繫舉措，惟香港醫學會會董、急症科醫生李福基指出，聞5度氧氣已是很重症的病人，如沒有氧氣予病人或致窒息，「唔好講五分鐘，一分鐘都死」。他指出，如血氧飽和量下降至80%，或會出現腦部及心臟缺氧，而心律不正亦是其中一個因素顯示其心臟因缺氧而壞死。

他表示，一般而言，醫生會確保病人情況適合運送才會安排轉去深切治療部，質疑為何院方不先為病人插喉。他難以理解，為何病人在插喉時才會發現有嘔吐物，因一般當發現病人呼吸困難就會找出相關原因。

有深切治療部醫生則指，在病房插喉一般都沒有在深切治療部那麼多設備，故亦可以到深切治療部才做插喉，「除非非常非常緊急才會在現場插喉例如病人已經心跳停頓，呼吸停頓，或者根本運送途中會出現危險，才會在現場插。」他又指，通常血含氧量跌都要檢查氣道暢通。