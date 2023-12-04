12.17「六福珠寶賽馬日」形象大使麥明詩沙田馬場放閃！

年度城中盛事「六福珠寶賽馬日」將於12月17日（星期日）於沙田馬場舉行，活動雲集一眾悉心打扮的女星及名媛佳人，紛紛戴上精緻皇冠頭飾，以盛裝出席，盡顯時尚美態。今年「六福珠寶賽馬日」以「愛在繁花放閃時，因為愛很美」作為主題，邀得知性優雅的麥明詩小姐擔任形象大使，並親身演繹多款鑽飾，為愛加冕，盡情放閃。



Louisa宣傳片中 放閃演繹繁花美態

今年「六福珠寶賽馬日」的形象大使麥明詩Louisa，於活動宣傳短片中，放閃演繹知性優雅的浪漫屬性。片段中Louisa在繁花之中欣賞「愛很美」系列的鑽飾，細看之下，乍現一頂鑽石后冠；Louisa拿起后冠並戴於頭上，后冠靈光一閃變成了一頂華麗頭飾，與身上的閃亮鑽飾互相映照；燦若繁花的天然鑽石詮釋愛和美，綻放於人生每個璀璨時刻。

浪漫傾注 全新「愛很美」系列

「愛很美」為Louisa 添上閃爍自信的光芒，六福珠寶全新的「愛很美」系列，設計靈感源自女生與生俱來，浪漫放閃的DNA。心形爪鑲配以放閃車花工藝，令鑽石光芒倍增，留存動人時刻。

「愛很美」18K金(白色)鑽石首飾套裝

以甜蜜愛心為印記，將一顆真心鑲嵌，「愛很美」18K金(白色)鑽石首飾套裝特別結合放閃車花工藝，襯托出主鑽，如繁花綻放出無與倫比的璀璨。其中戒指和手鐲採用扭臂設計，線條交錯流動，自然地流露出溫婉氣質。

「愛很美」18K金(白色)鑽石首飾套裝

以明亮的18K金勾勒出優雅輪廓，將鑽石鑲嵌於流麗的鏤空扭紋設計上，如動人星河緊扣主鑽，營造被愛包圍的喜悅，配上放閃車花工藝，令主鑽更為突出，寓意對愛與美的追求永無止境。

「愛很美」18K金(白色)鑽石首飾套裝

戒指上柔和的線條把美鑽緊扣在一起，配以心形爪鑲鑽石，好比以愛將戀人牢牢鎖緊。套裝包含戒指及吊墜，舉手投足間甜蜜放閃。

「瑰麗藝術系列—維多利亞的印象」鑽石首飾套裝

以歐洲維多利亞時期為靈感，打造奢華復古的藝術風格，高貴典雅又不失時尚。其精湛的鑲嵌工藝，宛如迷人的絕美花球，又如在繁花中飛舞的蝴蝶，讓鑽石如朝露般晶瑩透亮，綻放完美光華。

參加遊戲 有機會獲「六福珠寶賽馬日」入場機會

想親身感受活動的時尚熱鬧氛圍？立即參加六福珠寶 #愛在繁花放閃時 - Instagram創意有獎遊戲，即有機會贏得鑽飾及賽馬日入場機會，現場設有頭飾專區，讓一眾來賓挑選，並於馬會廂房內與在場的嘉賓共進午宴，在時尚感十足的氛圍下，一同放閃！

1. 追蹤六福珠寶Instagram專頁@lukfookjewellery_official

2. 上傳一張以「愛在…放閃時」為主題照片到Instagram個人專頁(須為公開帳號)：

3. 內文Hashtag #愛在繁花放閃時 及 Tag @lukfookjewellery_official，即成功參加。

最有創意的10位參加者可獲贈「愛很美」系列鑽石飾品乙件。當中最佳的頭3名參賽者，更可攜同一名朋友出席12月17日在沙田馬場舉行的「六福珠寶賽馬日」。

• 活動日期：2023年12月4日至2023年12月10日11:59PM

• 公佈得奬者日期：2023年12月12日

*活動受條款及細則約束，詳情請瀏覽六福珠寶Instagram專頁。

*入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

【愛在繁花放閃時】指定鑲嵌首飾滿額送$1,000珠寶購物券

即日起至2024年1月11日，到香港或澳門全線專門店，惠顧指定鑲嵌首飾滿$8000可獲$1000珠寶購物券、指定黃金首飾低至6.5折、指定電鑄黃金婚嫁首飾工費3折。另外，鑽石級別會員更可尊享5折積分換領六福珠寶禮券，購買鑽石首飾更可賺取雙倍積分*！

*受條款及細則約束，如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

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*優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

（資料及相片由客戶提供）