肺炎支原體個案近月上升　傳染科醫生憂聖誕北上返港增傳播風險

內地爆引肺炎支原體病菌等引發呼吸道疾病，本港近月的肺炎支原體病例亦明顯增加。隨着北上熱潮，有傳染病科醫生擔憂聖誕假期間將增加感染風險，並指前往人多地方、天氣轉冷及群體免疫屏障變弱均為感染因素，建議市民應避免前往人多的地方及戴口罩預防。



本港近月的肺炎支原體病例亦明顯增加，感染及傳染病科醫生林緯遜擔憂聖誕假期間港人北上返港將增加傳染風險。（資料圖片／余俊亮攝）

憂聖誕北上返港增傳染風險 人多地方、冷天易感染

感染及傳染病科醫生林緯遜表示，擔憂隨著港人在聖誕假期北上及返港後，將增加肺炎支原體的感染及傳染風險。他指出內地自10月起呼吸道疾病個案明顯上升，有市民從內地返港後感染肺炎支原體病菌，在人多的地方逗留、天氣轉冷皆為主要的感染因素。

另外，他指出，該病菌並非新型病菌，但由於過去幾年，香港整體人口較少接觸感染，人體免疫屏障較弱，故增加患病機會。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，肺炎支原體病菌主要透過打乞嚏、咳嗽時經鼻咽噴出的飛沫傳播。（資料圖片／黃舒慧攝）

咳嗽、退燒慢 小朋友感染風險較大

林緯遜表示，肺炎支原體病菌主要透過打乞嚏、咳嗽時經鼻咽噴出的飛沫傳播，而人與人之間短約1至2米距離的接觸也有機會感染。他指出，感染後會出現發燒、退燒速度慢、咳嗽等病徵，而小朋友相比大人受感染的風險較大，因為他們未必有足夠的衛生意識。

北上應避免人多地方 戴口罩預防

林緯遜建議，市民如身體出現不適，應帶上口罩及避免到人多的地方及社交場合。北上熱潮持續，他建議市民如要前往內地旅遊時亦應盡量避免到人多的地方，如發現附近有人咳嗽應帶上口罩，如懷疑受到感染，應向醫生清楚交代病徵及最近旅遊情況。