肺炎支原體個案近月上升 傳染科醫生憂聖誕北上返港增傳播風險
撰文：洪芷菁
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內地爆引肺炎支原體病菌等引發呼吸道疾病，本港近月的肺炎支原體病例亦明顯增加。隨着北上熱潮，有傳染病科醫生擔憂聖誕假期間將增加感染風險，並指前往人多地方、天氣轉冷及群體免疫屏障變弱均為感染因素，建議市民應避免前往人多的地方及戴口罩預防。
憂聖誕北上返港增傳染風險 人多地方、冷天易感染
感染及傳染病科醫生林緯遜表示，擔憂隨著港人在聖誕假期北上及返港後，將增加肺炎支原體的感染及傳染風險。他指出內地自10月起呼吸道疾病個案明顯上升，有市民從內地返港後感染肺炎支原體病菌，在人多的地方逗留、天氣轉冷皆為主要的感染因素。
另外，他指出，該病菌並非新型病菌，但由於過去幾年，香港整體人口較少接觸感染，人體免疫屏障較弱，故增加患病機會。
咳嗽、退燒慢 小朋友感染風險較大
林緯遜表示，肺炎支原體病菌主要透過打乞嚏、咳嗽時經鼻咽噴出的飛沫傳播，而人與人之間短約1至2米距離的接觸也有機會感染。他指出，感染後會出現發燒、退燒速度慢、咳嗽等病徵，而小朋友相比大人受感染的風險較大，因為他們未必有足夠的衛生意識。
北上應避免人多地方 戴口罩預防
林緯遜建議，市民如身體出現不適，應帶上口罩及避免到人多的地方及社交場合。北上熱潮持續，他建議市民如要前往內地旅遊時亦應盡量避免到人多的地方，如發現附近有人咳嗽應帶上口罩，如懷疑受到感染，應向醫生清楚交代病徵及最近旅遊情況。