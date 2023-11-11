流感｜15歲少年染甲流併發肺炎留院深切治療部　潛伏期曾往法國

衞生署衞生防護中心今（11日）公布一宗兒童甲型流感嚴重個案，涉及一名15歲少年，他昨（10日）被送往仁濟醫院，同日轉院至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，經化驗對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應臨床診斷為甲型流感併發肺炎，現情況穩定。病人潛伏期間曾到往法國。



瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

衞生防護中心表示，最新呈報的兒童甲流嚴重個案，涉及一名過往健康良好的15歲少年，他11月8日起發燒、咳嗽和流鼻水，昨日因徵狀惡化被送往仁濟醫院，同日獲安排到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎，病人經治理後好轉，現時情況穩定。

未有接種今季流感疫苗 現時情況穩定

中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到法國，他的家居接觸者現時沒有出現病徵，中心正繼續調查。

中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，除個別有禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。